Российские авиакомпании приостанавливают полёты на Кубу из-за сложностей с заправкой

Рютте назвал успехи РФ в Украине незначительными

«Но украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе. И я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточенность продолжать борьбу против русских, при том, что русские добиваются лишь очень незначительных успехов», – заявил он, говоря о своей поездке в