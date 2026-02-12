Российские авиакомпании приостанавливают полёты на Кубу из-за сложностей с заправкой

Авиакомпании России приостановят полеты на Кубу после эвакуации оттуда белорусских и российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авиакомпании России приостановят полеты на Кубу после эвакуации оттуда белорусских и российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение – вынужденное. Его приняли из-за острого энергетического кризиса и трудности с заправкой самолетов в кубинских аэропортах. Это спровоцировала политика США. Под давлением Вашингтона поставки нефти на остров вначале прекратила Венесуэла – главный поставщик топлива на Кубу, а затем – Мексика. Как сообщили в Республиканском союзе турорганизаций, белорусов на кубинских курортах – немного. Информация для них о ближайших подтвержденных рейсах в Москву размещена на сайте нашего посольства на Кубе.