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Российские авиакомпании приостанавливают полёты на Кубу из-за сложностей с заправкой

12 февраля 2026 13:51
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Авиакомпании России приостановят полеты на Кубу после эвакуации оттуда белорусских и российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские авиакомпании приостанавливают полёты на Кубу из-за сложностей с заправкой-2

Решение – вынужденное. Его приняли из-за острого энергетического кризиса и трудности с заправкой самолетов в кубинских аэропортах. Это спровоцировала политика США. Под давлением Вашингтона поставки нефти на остров вначале прекратила Венесуэла – главный поставщик топлива на Кубу, а затем – Мексика. Как сообщили в Республиканском союзе турорганизаций, белорусов на кубинских курортах – немного. Информация для них о ближайших подтвержденных рейсах в Москву размещена на сайте нашего посольства на Кубе. 

# Россия

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