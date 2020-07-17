В честь какого фестиваля назвали созвездие?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: Конечно, с синим. Потому что это цвет василька. Цветок, который быстро можно заметить на полях нашей страны, цветок, который ассоциируется с нашей страной. «Славянский базар» – это пример того, как непросто коммерческий проект родился, а родилось настоящее такое движение, национальное, по которому нашу страну знают во всем мире.

Валентина Голубкова, заведующая выставочный залом «Духовской круглик»: Мы видим эти бейджи-аккредитации. Вы понимаете, что за все время фестиваля мы не можем представить весь объем аккредитованных гостей, артистов фестиваля. Мы делаем это избирательно – наиболее известные политики, «звезды».

Валентина Голубкова: До этого амфитеатр был без купола, без крыши. Эта была большая проблема для амфитеатра. Фестиваль проходит у нас в июле. Это совпадало с периодом дождей. Мы этот вопрос решили. Была воплощена вот эта идея. И зрительный зал был полностью демонтирован, планшет сцены, увеличено количество посадочных мест. А купол, конечно же, у нас уникальный, поскольку аналогов в мире нет – огромный купол всего на двух основаниях, без всяких подпор. Построили это все за год. 2006 года фестиваль закончился, а к следующему фестивалю 2007 года это все было уже сдано под ключ.

Глеб Лапицкий: Летний амфитеатр для фестиваля – это символ фестиваля. Тогда это, действительно, было прорывом инженерной мысли, когда ее построили. А особым прорывом было, когда над амфитеатром появился козырек, эта крыша.

Елена Серова, научный сотрудник выставочного зала «Духовской круглик»:

В 96-м году было объявлено официально, что на небе появится целое созвездие в честь фестиваля «Славянский базар». В это созвездие входило 11 стран-участниц фестиваля. И каждая звезда созвездия получила имя этой страны. На тот момент и после, пожалуй, ни один такой проект не удостоился чести засветиться на небосклоне. Сегодня мы вне конкуренции в этом статусе.

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