Все билеты на спектакль «Похороните меня за плинтусом» в Витебске раскупили за несколько недель

Новости Беларуси. «Похороните меня за плинтусом». Премьера спектакля с таким названием состоялась в театре имени Якуба Коласа в Витебске. Все билеты на спектакль по мотивам бестселлера Павла Санаева раскупили еще за несколько недель. Аншлаг, в принципе, был ожидаем, ведь образы главных героев как в книге, так и на сцене необычайно живые, эмоционально насыщенные, щемящие душу и будоражащие сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Анисенко, режиссер спектакля:

Попытка выйти на ансамблевый спектакль, когда между сценой и залом возникает контакт. Я жду этого контакта. Я хочу повернуть репертуар театра к сегодняшним проблемам, к сегодняшнему зрителю, проблемам, которые волнуют каждого из нас.