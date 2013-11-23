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Все билеты на спектакль «Похороните меня за плинтусом» в Витебске раскупили за несколько недель

23 ноября 2013 15:47
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Новости Беларуси. «Похороните меня за плинтусом». Премьера спектакля с таким названием состоялась в театре имени Якуба Коласа в Витебске. Все билеты на спектакль по мотивам бестселлера Павла Санаева  раскупили еще за несколько недель. Аншлаг, в принципе, был ожидаем, ведь образы главных героев как в книге, так и на сцене необычайно живые, эмоционально насыщенные, щемящие душу и будоражащие сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Валерий Анисенко, режиссер спектакля:
Попытка  выйти на ансамблевый  спектакль, когда между сценой и залом возникает контакт. Я жду этого контакта. Я хочу повернуть репертуар театра к сегодняшним проблемам, к сегодняшнему зрителю, проблемам, которые волнуют каждого из нас.

# Культура # Театр

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