Азербайджанский спектакль «7 красавиц» на сцене минского Театра оперы и балета исполнили белорусы

Новости Беларуси. «7 красавиц» на сцене минского Театра оперы и балета. Знаменитая азербайджанская постановка в исполнении белорусской труппы. Спектакль - визитная карточка Закавказской республики - покорил многие сцены мира. Музыка азербайджанского композитора Кары Караева, национальный колорит в хореографии вдохновили и наших танцовщиков. Актеры передали восточный характер произведения, внесли немного белорусского колорита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Пузаков, хореограф-постановщик:

Артисты Беларуси очень точно подметили специфику азербайджанского танца. И самое главное - уловили необходимое в музыке: это любовь, страдание и радость. Я считаю, что белорусская публика и сами артисты должны гордиться тем помещением, которое они занимают, потому что это один из лучших мировых стандартов, которое я видел.