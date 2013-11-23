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Азербайджанский спектакль «7 красавиц» на сцене минского Театра оперы и балета исполнили белорусы

23 ноября 2013 15:48
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Новости Беларуси. «7 красавиц» на сцене минского Театра оперы и балета. Знаменитая азербайджанская постановка в исполнении белорусской труппы. Спектакль - визитная карточка Закавказской республики - покорил многие сцены мира. Музыка азербайджанского композитора Кары Караева, национальный колорит в хореографии вдохновили и наших танцовщиков. Актеры передали восточный характер произведения,  внесли немного белорусского колорита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Юрий Пузаков, хореограф-постановщик:
Артисты Беларуси очень точно подметили специфику азербайджанского танца. И самое главное -   уловили необходимое в музыке: это любовь, страдание и радость. Я считаю, что белорусская публика и сами артисты должны гордиться тем помещением, которое они занимают, потому что это один из лучших мировых стандартов, которое я видел. 

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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