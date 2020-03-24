«Я был один из почитаемых дирижёров советского цирка». Финберг рассказал о работе с Поповым и Кио

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Михаил Финберг о маме: «Она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию»

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Я был всегда честным человеком, я искал работу сам себе. Я много лет проработал в минском цирке. Это почти 25 лет. И это не так всё просто. С очень сложными людьми, непростыми, потому что у них работа очень сложная. Я им очень благодарен. Представляете, Олег Попов – я с ним ездил за границу почти во всю, в которую он ездил. И я ездил. Игорь Кио – это тоже мой друг. И я был один из почитаемых дирижёров советского цирка. Много отработал, вся молодёжь меня и сейчас встречает: «Этого дядю я помню». Но уже много лет прошло.