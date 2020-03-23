Фольклорный коллектив Березинского района завоевал на музыкальном конкурсе сразу 6 дипломов

Новости Беларуси. Открытое соревнование в мастерстве певческого и музыкально-инструментального исполнительства прошло в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Открытое соревнование в мастерстве певческого и музыкально-инструментального исполнительства прошло в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Участниками стали более 20 коллективов Беларуси. Детская группа «Волошки» получила призовые места за обрядовые песни и бытовые танцы.
Светлана Климович, заведующая Новинского сельского дома культуры:
Наш рэпертуар складаюць беларускія народныя песні, песні-вяснянкі, калядныя шчадроўкі. У нас шмат фальклорных праграм, якія складзены на мясцовым фальклорным матэрыяле, нашай Бярэзіншчыне.
Янина Климович, участница коллектива «Волошки»:
Я на сцэне, у гэтым калектыве, амаль з трох гадоў, даўно спяваю песні, танчу. Гэта заўседы весела, цудоўна, добры настрой.
Коллектив «Волошки» существует уже 20 лет на базе Новинского сельского дома культуры. В составе – 16 мальчиков и девочек. Кроме народных песен, дети выполняют эстрадные композиции. В 2020 году коллектив завоевал на областном конкурсе «Колыбель талантов» диплом первой степени.