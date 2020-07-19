Сосо Павлиашвили: «Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал своё слово»

Новости Беларуси. На закрытии «Славянского базара» выступят участники конкурса «Витебск-2020» и, конечно, именитые звезды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, Олег Газманов, Лолита, Сосо Павлиашвили.

Сосо Павлиашвили, артист (Грузия, Россия):

Спасибо за приглашение от всей души! Это решилось, кстати, недавно. Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал свое слово. Я хочу, чтобы столько же было людей, потрясающих, невероятных, божественных зрителей.