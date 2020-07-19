Инна Афанасьева на «Славянском базаре – 2020»: когда выходишь на сцену, пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут

Новости Беларуси. 19 июля на «Славянском базаре» широко отмечают День Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжат праздник артисты отечественной эстрады вместе с Президентским оркестром. Совсем скоро начнётся концерт в Летнем амфитеатре. На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Алексей Хлестов, группа «Чистый голос» и многие другие.

Завершающий, четвертый день «Славянки» станет самым ответственным и для участников конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2020». Дважды они выступят на главной сцене форума. А интрига разрешится только под занавес международного музыкального базара, во время торжественного закрытия станут известны имена победителей.





Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси:

В первую очередь, мы, все артисты, соскучились по сцене, по залу, по эмоциям, по публике, которая приходит в эти залы. По аплодисментам, по вот этому впечатлению, когда ты выходишь на сцену и тебя просто пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут.