«Даже хотела снять его в фильме». Режиссёр из США Дарья Жук о самолёте около минской школы

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы заканчивали минскую спецшколу №65.

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:

Я до сих пор помню этот чудесный самолёт около школы, даже очень хотела снять его в фильме.

Самолёт у меня отпечаток оставил, наша история с самолётом.

Мне кажется, что он откликнется в этом фильме, который я только что закончила снимать. У меня там, конечно, не самолёт, у меня там танк, вокруг которого там какие-то происходят действия.