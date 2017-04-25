«Брат» прекрасен, но не обо мне». Режиссёр из США Дарья Жук о фильмах про 90-ые

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Фильм «Хрусталь», который Вы только что закончили. Суть его в следующем: девушка в 90-ых годах, в «лихих» 90-ых мечтает уехать в США. Идёт в посольство получить визу, но для того, чтобы обмануть посольство, ей надо доказать, что она работает на каком-то периферийном предприятии. И ей надо попытаться, чтоб звонок из посольства попал туда, куда надо, но, на самом деле, это – ненастоящий номер. И она приезжает в какую-то семью в городе, который производит исключительно хрустальные изделия. И она находится неделю в какой-то уникальной семье, где сталкивается и показывает через режиссёрский взгляд все прелести или ужасы жизни в середине 90-ых вот в такой, скажем, белорусской семье. Понятно, что это уже не американская история, но эта история могла бы быть адаптирована, скажем, к какой-нибудь истории цыганской, русской, румынской? Или это, в общем-то, белорусская история?

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:

Мне она была, как раз, интересна, как белорусская история. Я не видела её нигде ещё. Мне хотелось рассказать, как раз, про Минск 90-ых. Да, я, может, не провела неделю в небольшом городке, но я была там наездами. Я что-то знаю об этой истории и, как раз, мне кажется, что 90-ые не были исследованы.