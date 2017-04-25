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«Брат» прекрасен, но не обо мне». Режиссёр из США Дарья Жук о фильмах про 90-ые

25 апреля 2017 19:59
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Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Фильм «Хрусталь», который Вы только что закончили. Суть его в следующем: девушка в 90-ых годах, в «лихих» 90-ых мечтает уехать в США. Идёт в посольство получить визу, но для того, чтобы обмануть посольство, ей надо доказать, что она работает на каком-то периферийном предприятии. И ей надо попытаться, чтоб звонок из посольства попал туда, куда надо, но, на самом деле, это – ненастоящий номер. И она приезжает в какую-то семью  в городе, который производит исключительно хрустальные изделия. И она находится неделю в какой-то уникальной семье, где сталкивается и показывает через режиссёрский взгляд все прелести или ужасы жизни в середине 90-ых вот в такой, скажем, белорусской семье. Понятно, что это уже не американская история, но эта история могла бы быть адаптирована, скажем, к какой-нибудь истории цыганской, русской, румынской? Или это, в общем-то, белорусская история?

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:
Мне она была, как раз, интересна, как белорусская история. Я не видела её нигде ещё. Мне хотелось рассказать, как раз, про Минск 90-ых. Да, я, может, не провела неделю в небольшом городке, но я была там наездами. Я что-то знаю об этой истории и, как раз, мне кажется, что 90-ые не были исследованы.

То есть, те фильмы, которые я видела в 90-ых и про 90-ые – они были не про меня.

«Брат» прекрасен, но не обо мне». Режиссёр из США Дарья Жук о фильмах про 90-ые -1

Я делала фильм сейчас, который бы я сама хотела посмотреть.
Фото со съёмок. Источник: instagram.com/atlantidarya/

Потому что, всё-таки, вот, когда мы сели с продюсерами белорусскими, они говорят: «Ну, мы же делали. Почему ты хочешь сделать этот фильм?» Потому что надо быть немножко безумным человеком, чтобы очень долго и упорно заниматься одним проектом. Мне в какой-то момент показалось, что я стала самым скучным человеком на свете, потому что в течение нескольких лет со своими друзьями – я рассказывала им исключительно про этот проект. То есть, ничего у меня больше не происходило в жизни. Сидели мы с белорусскими продюсерами и начали смотреть – что же мы тогда делали, что же они тогда делали. И оказалось, что это было, как бы, раз-два. Работали 3-4 режиссёра и, допустим, «Брат» – да, он прекрасен, но я вот не чувствовала, что «Брат» – это обо мне. Или о нашей минской молодёжи, о том, что у нас происходило, о субкультуре, о том, о чём мы мечтали, чего нам хотелось добиться.   

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# Культура # Кино # Дарья Жук

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