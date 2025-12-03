Сделали картину за 36 смен – пообщались со съёмочной группой фильма «Переломный момент»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. В этой минской школе – 25 спортивных спецклассов. Как воспитывают будущих чемпионов?

Борьба со стихией или битва с собственными демонами. В центре сюжета – извилистая траектория взлета и падения будущей звезды академической гребли. Высший пилотаж кинематографического искусства. Трудно поверить, но лента была создана в режиме нон-стоп. Кратчайшие сроки – всего за 36 смен. Над ее рождением трудилась полностью белорусская команда.

Дмитрий Сорока, режиссер:

Каждый часок, каждую минутку использовали, чтобы дошлифовать постпродакшн. Все умирали ради того, чтобы удивить. Это нетипичная картина Национальной киностудии. Мы сделали огромный акцент на именно визуальную составляющую, на эстетическую составляющую. Это относится к цветокоррекции, всем художественным решениям, операторской работе, самому сюжету. Для отечественного кинематографа это первая за четыре десятилетия лента в жанре спортивной драмы. Картина поднимает вечные вопросы о мучительном выборе, силе характера, несгибаемой воле к победе. Главные роли доверили молодым артистам, чья работа проходила в непростых условиях. Настоящая проверка на прочность и подлинный талант.

Михаил Цуба, актер:

Сам процесс съемки на воде достаточно сложный. Перенести всю аппаратуру туда очень энергозатратно для нас самих. Есть сцены, где мы падаем в воду. До съемок я еще падал в воду специально, чтобы понять это ощущение, чтобы сделать все правильно. Я четыре раза кувыркался с лодки. Финальный заплыв в фильме – это олимпийская дистанция. Чтобы подарить зрителю эти кадры, актерам пришлось покорить ее 12 раз. Даже для закаленных спортсменов подобные испытания – вызов.