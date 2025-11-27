Представьте, что «Нетфликс» приехал снимать в Беларусь – как создавали картину «Переломный момент»

Дмитрий Сорока, режиссер фильма «Переломный момент»: Я скажу максимально популярно для массового зрителя. Это спортивная драма, но это не совсем спортивная драма. Это больше эмоциональная драма, где спорт является лишь метафорой, чтобы поднять более серьезные темы. Это визуальная, эстетически приятная картина про подростков, о том, с какими испытаниями они сталкиваются, а испытания у них сложнее, чем у взрослых.

Дмитрий Сорока: Потому что взрослые-то живут в комфорте, у них уже прошло детство, весь их круг общения – это были их знакомые, родственники. А сейчас подростки растут в тех условиях, когда вокруг них все социальные сети, у всех кругом успех, их поражения публичны. Поэтому, конечно, в этом плане живется гораздо сложнее. И чувство одиночества у них сильнее, чем у взрослых. Одна из тем, которая там поднята, – это одиночество и борьба с этим.

Дмитрий Сорока:

Это фильм, который позволит вам, особенно подросткам, надеюсь, найти ответы на те вопросы, которые их волнуют, что всегда все можно исправить. Это фундаментальная мысль фильма.

А если мы максимально все упростим – то, что мы пытались сделать именно с визуальной точки зрения, с эстетической точки зрения, – это представьте себе, если бы «Нетфликс» приехал снял бы фильм в Беларуси. Я гарантирую, что будет именно такое ощущение от просмотра.