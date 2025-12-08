Она выходила на сцену – и зал замирал! Российский журналист написал книгу о Майе Плисецкой

2025-й – год столетия со дня рождения Майи Плисецкой. Легенды, чье имя стало синонимом невероятной силы духа, таланта и вечной загадки. В Гобеленовом зале Большого театра Беларуси прошла презентация первой полной биографии балерины. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ее автор, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, заслуженный журналист России Николай Ефимович. Александр Меженный, ведущий:

Имя Плисецкой – это, по сути, имя советского и российского балета. С каким чувством вы подходили к этой работе? И насколько было страшно, насколько было интересно, что было первично?

Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, заслуженный журналист Российской Федерации:

Страшно – скорее всего, подходящее слово. Несмотря на то, что я 20 лет общался, очень близко и тесно, с Майей Михайловной, мы когда-то познакомились с ней в 1994 году в Нижнем Новгороде. Перед книгой телеканал «Белрос» делал фильм «Майя Плисецкая, которую мы не знали». Я являлся и режиссером, и сценаристом. Кстати, он был здесь представлен буквально в ноябре на «Лістападзе», в программе документального кино, и получил премию Союзного государства.

Николай Ефимович:

Но книга – это особая история, на самом деле. Тем более это знаменитая серия «Жизнь замечательных людей». У меня была уже книга о Майе Михайловне, но это несколько другой формат – все мои интервью, все, что было с ней связано. Отличие этой книги в том, что я сел 4 января этого года и, глядя на новогодние елки за городом на даче, я думаю, а с чего начинать? О чем это? Как? Биография – там факты. Это надо жизнь ее знать от и до. Я пошел работать в архивы. Александра Каштанова, ведущая:

Книга уже вышла в тираж?