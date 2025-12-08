Она выходила на сцену – и зал замирал! Российский журналист написал книгу о Майе Плисецкой
2025-й – год столетия со дня рождения Майи Плисецкой. Легенды, чье имя стало синонимом невероятной силы духа, таланта и вечной загадки. В Гобеленовом зале Большого театра Беларуси прошла презентация первой полной биографии балерины.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ее автор, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, заслуженный журналист России Николай Ефимович.
Александр Меженный, ведущий:
Имя Плисецкой – это, по сути, имя советского и российского балета. С каким чувством вы подходили к этой работе? И насколько было страшно, насколько было интересно, что было первично?
Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, заслуженный журналист Российской Федерации:
Страшно – скорее всего, подходящее слово. Несмотря на то, что я 20 лет общался, очень близко и тесно, с Майей Михайловной, мы когда-то познакомились с ней в 1994 году в Нижнем Новгороде.
Перед книгой телеканал «Белрос» делал фильм «Майя Плисецкая, которую мы не знали». Я являлся и режиссером, и сценаристом. Кстати, он был здесь представлен буквально в ноябре на «Лістападзе», в программе документального кино, и получил премию Союзного государства.
Николай Ефимович:
Но книга – это особая история, на самом деле. Тем более это знаменитая серия «Жизнь замечательных людей». У меня была уже книга о Майе Михайловне, но это несколько другой формат – все мои интервью, все, что было с ней связано.
Отличие этой книги в том, что я сел 4 января этого года и, глядя на новогодние елки за городом на даче, я думаю, а с чего начинать? О чем это? Как? Биография – там факты. Это надо жизнь ее знать от и до. Я пошел работать в архивы.
Александра Каштанова, ведущая:
Книга уже вышла в тираж?
Николай Ефимович:
Да, но в Минске она еще не продается. Она, конечно, появится.
Майя Плесецкая для Беларуси не чужой человек. И не потому, что она выступала в Минске. Дело в том, что родители Майи Плесецкой – из Беларуси, уроженцы Беларуси. Папа – из Гомеля, мама – из Вильно. В Царской России это была белорусская территория.
Мне было очень важно, и чтобы фильм здесь увидели, и чтобы презентация книжки прошла. В книге есть впервые, может быть, многие архивные вещи, которые никто никогда не знал.
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