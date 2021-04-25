«Это самый главный символ». Вот какие венки к Купалью делают дети

Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если символом этой «Александрии» станет рушник, то главным аксессуаром праздника по-прежнему будет венок. На Купалье из года в год продают больше 300 гирлянд из живых и соломенных цветов.
Готовятся к ярмарке и ребята из любительского объединения «Чудотворцы» агрогородка Городец. Над головными уборами пыхтят не только девчонки, но и мальчишки. Лучшие работы попадут на прилавки праздничной ярмарки.
Татьяна Дубиковская, жительница агрогородка Городец:
Венок – это самый главный символ на Купалье. Его пускают девушки более старшие на речку, и если он плывет быстро, то в этом году они найдут себе жениха.
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