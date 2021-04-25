«Не просто исполнение артистов, но зритель может спеть». Что в 2021-м будет впервые на фестивале в Александрии?

Новости Беларуси. Александрия в 2021 году соберет друзей 10 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Нам надо с тобой определиться, какой веночек тебе больше нравится, к лицу какой.

– Наверное, вот этот больше нравится.

– Поярче?

– Ну, да.

– Давай примерим его. Так, вот так он надевается, за ушками. И завязывается. Красота какая. Мне очень нравится. Для нашей девушки – красавицы и русалки – это очень хорошо.

В руках художественного руководителя Могилевской областной филармонии венок. В костюмерной создают образы главных героев авторского мюзикла. В центре сюжета – история любви. Мистическая Купальская ночь проверит чувства влюбленных на прочность, но – спойлер – все будет хорошо.

Алена Белоножко, художественный руководитель Могилевской областной филармонии:

Действительно, в этом году впервые в истории Александрии Могилевская областная филармония решила подготовить полноценный мюзикл на купальскую тематику, посвященный традиционным обрядам празднования Купалья. Мы подходим к этому делу очень ответственно, пишутся оригинальные композиции в количестве 13 штук. Также мы включим в мюзикл наши национальные песни, хороводы купальские. Все артисты будут задействованы.

В кругу могилевских затейников и артистов творческий шторм. Сценарий еще сыроват, но уже известно, что в Год единства «Александрия» закружит друзей в большом хороводе и гости праздника смогут спеть любимые песни хором.

Татьяна Малиновская, режиссер Могилевской областной филармонии:

Мы решили придумать такой проект как «Песні, якія нас яднаюць». Песни, широко известные на постсоветском пространстве, песни белорусских авторов, исполнителей. Песни, которые всегда сопровождают нас по жизни, все люди знают эти слова. И этот концерт будет не просто исполнение артистов, но и сам зритель может спеть, поскольку на заднем плане титрами будут дублироваться слова песен.