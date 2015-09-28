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«С ног на голову»! Перевёрнутый дом появился в 30 километрах от Минска в местечке Дукора

28 сентября 2015 11:29
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В 30 километрах от Минска в местечке Дукоре появился перевёрнутый дом. Буря уронила его под наклоном, оттого ощущения в нем, как в настоящем космосе.

Жизнь наоборот. Здесь пол поменялся местами с потолком. А мебель нависает над головой.

Встретить «перевертыши» можно в Австрии, Германии, России, Южной Корее и Японии. Они, как магнит, притягивают толпы туристов.

Родина необычных домов - польский город Шимбарк. 

Именно там, в 2007 году польский предприниматель и филантроп Даниэль Чапиевский построил первый дом вверх дном и вовсе не с целью аттракциона, а с особой философией: обесценивание вещей и основных ценностей, когда мир перевернулся  «с ног на голову».

Наш белорусский «перевертыш» - достойный ответ. Он уютно расположился на месте старинной панской усадьбы 16-го века - Дукорском маентке.

Весь дом находится под углом 9 градусов, отчего человек теряет равновесие, не может пройти по прямой линии и буквально «пьянеет».

Долой стереотипное мышление! Проекты, подобные перевертышам не только заряжают отличным настроением, но и заставляют нас взглянуть на мир по-новому сквозь призму ценностей и активизировать на идеи наш мозг.

# Достопримечательности Минской области # Необычное # Анастасия Макеева

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