Премьера документального фильма о Беловежской пуще, снятого каналом Animal Planet, прошла в Минске

Новости Беларуси. Редкие животные, вековые деревья и древнейший заповедник в Европе. Секреты природной жемчужины нашей страны приоткрыл миру известный американский телеканал. В Минске прошла премьера документального фильма о Беловежской пуще, снятого каналом Animal Planet.

Съемки картины проходили летом этого года. 45 минут первозданной красоты белорусского леса. В фильме отражено все богатство флоры и фауны, а также туристический потенциал заповедного края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм переведен на 6 языков. Мировая кинопремьера – в эфире Discovery уже 27 сентября.

Григорий Лавров, директор каналов компании Discovery Networks в Северо-Западной Европе:

Канал Animаl Planet, на котором мы показываем этот проект, который является каналом про животных и про природу, конечно, не мог обойти своим вниманием такой поистине уникальный объект, как Беловежская пуща. И здесь следует отметить, что многие вещи и многие моменты этой уникальности мы открыли для себя и были даже удивлены тому, какое это действительно удивительно место, насколько оно древнее, насколько изначальная природа так прекрасно сохранилась.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Проект «Беловежская пуща» в фильме прослеживается в стилистике Animal Planet, когда внимание к каждой травинке, каждой птичке. Точно так у нас внимание в стране ко всему тому, что является мировым природным наследием.