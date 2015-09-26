Беловежская пуща в объективе Discovery: чем заповедник заинтересовал компанию и как прошел предпоказ фильма в Минске

Беларусь привлекает внимание мирового сообщества не только предстоящими выборами Президента. Минские договоренности по Украине вошли уже в историю дипломатии – о них непременно скажут президенты разных стран на Генассамблее ООН. Президент Беларуси тоже выступает в Нью-Йорке на следующей неделе.

А накануне его выступления еще один белорусский топоним открывает миру телеканал Discovery. Мировая премьера фильма о «Беловежской пуще» состоится 27 октября. В пятницу в Минске фильм показали дипломатам, журналистам. 26 сентября в столичном кинотеатре его увидели школьники и студенты.

На предпоказе была и наш корреспондент Ирина Живаева, которая, к слову, является автором другого фильма о Беловежской пуще.

Орлята учатся летать. Впрочем, этот птенец в небо еще не взмывал, но звездой уже стал – на предпоказе. Благодаря своему головному убору.

Эти полметра с кепкой, даже меньше, запомнились всем. Это так птиц кольцуют. А вот так летучих мышей измеряют. Из европейских стран только у нас их можно увидеть в естественной среде обитания. И, конечно же, зубров.

Пуща – старейший заповедник Европы. Но то, что у нас настолько сохранена первозданная природа, создатели фильма говорят: даже не ожидали. А еще их в древнейшем лесу впечатлили люди. Наши ученые, которые ночами ходят по топям и устанавливают камеры наблюдения. Волков ловят и надевают на них ошейники для отслеживания.

Григорий Лавров, директор каналов компании Discovery Networks в Северо-Восточной Европе:

Мы провели лето в Беловежской пуще вместе с теми людьми, которые там работают. Это люди, которые посвятили свою жизнь сохранению природы для будущих поколений. Нам очень многое удалось увидеть и запечатлеть на камеру, поистине уникальные кадры, которые, надеюсь, оценят наши зрители.

Директор Нацпарка говорит, что тому, как у нас охраняют природу, завидуют его коллеги из СНГ. К примеру, в 2000-ых дважды расширяли границы заповедной зоны. В восторге и туристы. Их пуща принимает почти по полмиллиона ежегодно. Даже из Африки недавно были – высокопоставленный чиновник одного государства.

Александр Бурый, генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща»:

Говорит, что летел на вертолете, был очень уставший. Но когда увидел Беловежскую пущу, у него сразу проснулись силы, откуда-то пробудились. Сама пуща – это сила, это земля, которая действительно обладает определенной силой и которая дает положительные эмоции.

Туристов наверняка теперь прибавится – из числа миллиардов европейских телезрителей, которые увидят красоты пущи. Пока же мнения минчан, побывавших на предпоказе.

Андрей Кулик, учащийся ГУО «Гимназия № 18 г. Минска»:

Мне было очень интересно, как ученые следят за этими животными, стараются сохранить вымирающих животных. Мне очень понравилась вся природа и то, как она сохранена, не испорчена.

Наталья Мелехова, преподаватель ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Минска»:

Самое ценное – это сохранить нашу природу, самое ценное – это, чтобы они сберегли все, что нам показали. Фильм замечательный.

Теперь этот фильм посмотрят дети в регионах Беларуси – диски передают в школы. Стороны надеются и на новые проекты. Министр информации считает важной такую совместную работу с зарубежными телеканалами, чтобы о нашей стране больше узнавали в мире.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Нас, белорусов, сегодня во всех сферах нужно пропагандировать и показывать. Мы многое делаем в нашей стране. И это достойно, чтобы это видели в мире. Возьмите экономику, возьмите наши «БелАЗы», наши достижения в любой отрасли. Мы, белорусы, мы многое сделали.

Чем мы гордимся, чем славен наш край, на днях увидим в эфире белорусского телеканала СТВ. Достижениям Беларуси и ее жителей посвящен новый проект «Я шагаю по стране». И стартует он как раз с легендарного леса.

Первый шаг мы делаем масштабный – в Беловежскую пущу, через годы, через расстояния. На 340 километров от «нулевого». И на 600 лет назад. Именно столько лет этому дубу. Он рос еще при Грюнвальдской битве, он видел и литовских князей, и польских королей, и российских царей, и советских генеральных секретарей. Его называют патриархом пущи.

Мимо этого дуба не прошли и наши коллеги – в своем фильме тоже пытались объять необъятное. Есть и другие совпадения. Вот как мы, в свою очередь, подбирались к зубрам.

Зубров в Беларуси можно увидеть не только в Беловежской пуще – его изображение встречается повсюду.

Вот если бы наши коллеги видели эти кадры, явно спрятали бы от нас подальше этих красавцев, встречавших зрителей на минском предпоказе. Но дальше сравнивать фильмы бессмысленно. Лучше посмотреть. Однозначно, все мы работали с восхищением красотой и магией древнейшего леса и с уважением ко всем его обитателям.