Дом-перевертыш возвели на территории туристического комплекса под Минском

Новости Беларуси. Дом-перевертыш на неделе возвели на территории усадебно-паркового комплекса под Минском. Усадьба расположена в деревне Дукора примерно в 30-ти километрах от столицы по Гомельской трассе. Необычный дом на берегу небольшого пруда появился благодаря усилиям руководителей агропромышленного комплекса Пуховичского района. По признанию создателей, на строительство дома-перевертыша в Беларуси вдохновило творчество Марка Шагала.

Вот так описывают уникальный объект на сайте усадьбы:

Перевернутый дом – место, где ломаются привычные стереотипы и проходит реальную проверку ваш вестибулярный аппарат. Один из ставших популярными по всему миру «перевертышей» появился теперь и в Беларуси, став частью нашего комплекса. Главная особенность «домика Элли» – даже не то, что мебель в нем находится на полу … нависающем над вашей головой, а то, что «буря» уронила его под уклоном. В результате абсолютно трезвые посетители, едва сделав шаг за порог, стремительно «пьянеют», оказавшись неспособными сделать и несколько шагов по прямой… Перевернутые дома пользуются особой популярностью у туристов.

Подобные строения можно увидеть в Польше, США, Австрии, Германии, России, Южной Корее, Японии. Попадая внутрь, люди буквально окунаются в другой мир. Примечательно, что зачастую все предметы в помещениях также перевернуты.





Дом-перевертыш в Москве. Фото: пользователи соцсетей





Дом-перевертыш в Трассенхайде (Германия)





Дом-перевертыш в Орландо (Флорида)





Дом-перевертыш в городе Шимбарк (Польша). Здесь, кстати, вход через чердак