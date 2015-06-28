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Дом-перевертыш возвели на территории туристического комплекса под Минском

28 июня 2015 15:59
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Новости Беларуси. Дом-перевертыш на неделе возвели на территории усадебно-паркового комплекса под Минском. Усадьба расположена в деревне Дукора примерно в 30-ти километрах от столицы по Гомельской трассе.

Необычный дом на берегу небольшого пруда появился благодаря усилиям руководителей агропромышленного комплекса Пуховичского района.

По признанию создателей, на строительство дома-перевертыша в Беларуси вдохновило творчество Марка Шагала.

Дом-перевертыш возвели на территории туристического комплекса под Минском-1

Вот так описывают уникальный объект на сайте усадьбы:
Перевернутый дом – место, где ломаются привычные стереотипы и проходит реальную проверку ваш вестибулярный аппарат. Один из ставших популярными по всему миру «перевертышей» появился теперь и в Беларуси, став частью нашего комплекса. Главная особенность «домика Элли» – даже не то, что мебель в нем находится на полу … нависающем над вашей головой, а то, что «буря» уронила его под уклоном. В результате абсолютно трезвые посетители, едва сделав шаг за порог, стремительно «пьянеют», оказавшись неспособными сделать и несколько шагов по прямой…

Перевернутые дома пользуются особой популярностью у туристов.

Дом-перевертыш возвели на территории туристического комплекса под Минском-4

Подобные строения можно увидеть в Польше, США, Австрии, Германии, России, Южной Корее, Японии. Попадая внутрь, люди буквально окунаются в другой мир. Примечательно, что зачастую все предметы в помещениях также перевернуты.


Дом-перевертыш в Москве. Фото: пользователи соцсетей


Дом-перевертыш в Трассенхайде (Германия)


Дом-перевертыш в Орландо (Флорида)


Дом-перевертыш в городе Шимбарк (Польша). Здесь, кстати, вход через чердак

Минувшей весной мы рассказывали о еще одном уникальном объекте на территории нашей страны. Необычный двор в агрогородке Снов Несвижского района привлекает внимание жителей и гостей населенного пункта. Настоящий каменный город расположился на приусадебном участке Олега Пракорины. Познакомиться с ним вы можете, посмотрев видео.

# общество # Фотофакт # Необычное

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