Прямой эфир

«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии

10 мая 2018 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На сцене Белгосфилармонии продемонстрировали искусство белорусского народного танца. Участники ансамбля «Чабарок» представили зрителям уникальную авторскую программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии-1

В основе всех номеров коллектива – игровой фольклор. На протяжении нескольких часов более 300 танцоров исполняли хороводные танцы, кадрили и польки. Концерт приурочили к прошедшему Международному дню танца.

«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии-4

Виктория Дзмитрович, участник ансамбля народного танца «Чабарок»:
Репетиции два раза в неделю. Нравится танцевать потому, что новые движения, всякие новые танцы.

«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии-7

Ксения Борисенко, участник ансамбля народного танца «Чабарок»:
За 11-12 лет моей карьеры в «Чабарке» мы объездили все Европу, ближайшее зарубежье. Людям очень нравится, когда мы показываем наш белорусский колорит.

Только в 2018 году ансамбль побывал с гастролями в Польше и России. А сейчас ребята готовятся покорить танцевальные площадки Италии, Франции и Бельгии.

# Танцы # Культура # Виктория Дзмитрович # Ксения Борисенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Утром всегда хожу пешком при любой погоде». Секреты молодости от 85-летней балерины Нины Давыденко
10 мая 2018 07:49

«Утром всегда хожу пешком при любой погоде». Секреты молодости от 85-летней балерины Нины Давыденко

Концерт 9 Мая на площади Победы в Минске: фотофакт
10 мая 2018 07:26

Концерт 9 Мая на площади Победы в Минске: фотофакт

«Мы отобрали лучшие работы»: в Минске выставляют произведения в стиле «сеи» из Национального художественного музея Китая
10 мая 2018 06:46

«Мы отобрали лучшие работы»: в Минске выставляют произведения в стиле «сеи» из Национального художественного музея Китая