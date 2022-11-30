Родных Купалы раскулачили и отправили на этап. Что сделал поэт, чтобы спасти мать и сестру?

Галина Варенова, ученый секретарь учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»: 30-ы год стане як бы тым годам, калі будзе канчаткова зразумела, што працэс беларусізацыі згорнуты. Як раз у гэты час у Беларусі рыхтуецца такі вялікі, палітычны па сутнасці працэс па справе Саюза вызвалення Беларусі. Контррэвалюцыйная арганізацыя, пры якой дарэчы нібыта была яшчэ нават такая тэрарыстычная ячэйка, якая павінна была нават здзейсніць нейкія памеркаванні як бы карных органаў, нейкія сапраўды дзеянні супраць савецкай улады. І цэнтральнае партыйнае кіраўніцтва саюза было цалкам у курсе гэтай справы, было вырашана менавіта ў цэнтры прызначыць двух ідэолагаў гэтага контррэвалюцыйнага саюза, а менавіта нашых народных паэтаў Янку Купалу і Якуба Коласа.

Для Купалы эти события стали особенно тяжелыми в эмоциональном плане. 1930-й год для него юбилейный – 25-летие его творческой деятельности. С одной стороны, он получает поздравительные телеграммы, в том числе и от Коммунистической академии, которая была идеологическим центром всего Советского Союза, подписанная Анатолием Луначарским. А с другой стороны, проходят аресты людей, с которыми дружил Купала и поддерживал творческие отношения.

Ольга Губская:

Яго запрашаюць у Маскву, сам Луначарскі віншуе яго. Янка Купала ў Маскве выступае са словамі ўдзякі, дзе абяцае кіравацца і далей ленінскімі шляхамі, і ў гэты перыяд да яго даходзяць звесткі, што яго маці і яго сястру, якія жылі ў Акопах, раскулачылі.

Его родители арендовали землю и часто переезжали с места на место. Рассказываем о детстве и семье Янки Купалы – подробности здесь.

Бенигна Ивановна Луцевич, мать поэта, арендовала усадьбу Окопы, а после революции она перешла в ее владение. Но все меняется в первой половине 1930 года.