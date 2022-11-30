Он был очень гостеприимным. Рассказываем о домах Минска, в которых жил Купала с семьёй

Новости Беларуси. Белорусский поэт и переводчик, драматург, публицист, классик белорусской литературы и первый народный поэт БССР Янка Купала. Он вывел белорусскую поэзию на мировой уровень и предопределил тенденции развития белорусской культуры последних столетий. Песняр жил и творил в непростое время: период национального возрождения на стыке XIX и XX веков, Первая мировая, установление советской власти, начало Великой Отечественной войны. Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». С осени 1917 по январь 1919 года Купала жил в Смоленске, а с июля 1918-го служил агентом отдела снабжения Западной области. В это время у него зародилась тесная дружба с писателем и ученым Максимом Горецким, и поэт вернулся к поэтическому творчеству после почти трехлетнего молчания.

Ольга Губская, заведующая кафедрой белорусского и русского языков БГЭУ, докторант БГУ, кандидат филологических наук:

Янку Купалу таксама звязвала і цеснае сяброўства з сям’ёй Гарэцкіх. Чаму я кажу сям’я Гарэцкіх? Таму што для беларускай літаратуры гучнае імя Максіма Гарэцкага, але ў Максіма Гарэцкага быў таксама яшчэ і малодшы родны брат Гаўрыла Гарэцкі. І ў прынцыпе ў атачэнні навуковым і літаратурным усё-такі правільна будзе адзначаць творчасць Максіма і Гаўрылы Гарэцкіх. Писал про реальных людей. Кому Купала посвящал свои поэмы и как появились самые известные произведения – подробности здесь. Гаврила Горецкий впервые услышал имя Янки Купалы еще в родной деревне Малая Богатьковка, когда его старший брат Максим, возвращаясь на родину, с удовольствием читал всей семье стихи поэта.

Встреча Янки Купалы и Максима Горецкого случилась в 1917 году в Смоленске во время Октябрьской революции. По воспоминаниям литературоведов, они занимались не только общественной работой, но и литературным творчеством. Ольга Губская:

Яны хадзілі адзін да аднаго ў госці. Янка Купала жыў у Смаленску са сваёй маладой жонкай, і Максім Гарэцкі са сваімі роднымі вельмі часта бываў у яго дома. Максім Гарэцкі адзначае, што Янка Купала быў вельмі гасцінны гаспадар, вельмі добра частаваў, але і вёў таксама вельмі шырокія гутаркі пра літаратуру. Яны любілі паразмаўляць пра літаратуру, аднак Янка Купала яшчэ, аказваецца, быў і нумізмат. І ён паказваў Максіму Гарэцкаму сваю нумізматычную калекцыю і нават падараваў некалькі альбомаў. 21 января 1919 года поэт вместе с женой переехал в Минск. Здесь семья сменила несколько адресов, но в каждом новом месте Янку Купалу ждали интересные события, прекрасные соседи и создание уникальных произведений. Самым первым таким местом стал дом по улице Юрьевская.

Мария Борткова, заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной работы учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»:

У Мінску ёсць вуліца-прывід. Завецца яна Юр’еўская. І акурат за маёй спінай там, дзе цяпер вядомы ўсім будынак Палацу ветэранаў, яна і пачыналася. І з другога боку завяршалася, бо гэта быў Гарадскі вал. После дома на Юрьевской Купала переехал в знаменитый дом 1-го съезда РСДРП. Тогда это был обычный дом, который сдавали в аренду по адресу улица Захарьевская, 135. И жила с ними в этом доме большая семья: жена, тесть Франц Станкевич, теща Эмилия Моне-Станкевич, шурин Винцент Станкевич с женой и детьми. Мария Борткова:

Вось такая кватэра № 1, яшчэ адна мінская таямніца, раскрытая, дзякуючы архіўным дакументам, і мы можам вызначыць, што Эмілія Манэ-Станкевіч скончыла сваё жыццё менавіта ў гэтым доме.

А в 1926 году в живописном уголке Минска возле Свислочи Янка Купала приобрел, пополам с младшей сестрой Леокадией, дом, который, к сожалению, не сохранился – в годы Великой Отечественной войны сгорел. А сейчас на его месте расположен Литературный музей Янки Купалы. Мария Борткова:

Самым магутным, высокім дрэвам Купалавага парку з’яўляецца таполя. Гэта дачка той самай купалавай таполі, якую ён называў «мой вартавы». Пад яе вяршарыняй магутнай знаходзіўся яго дом, які меў ад гэтага дрэва назву, такі літаратурны салон «Дом пад таполяй». І калі сёння мы падыдзем пад камель гэтага дрэва і паспрабуем яго абняць, то адзін чалавек сам гэтага зрабіць не можа. Этот дом стал местом встреч с белорусскими и зарубежными писателями, деятелями культуры, студентами и учениками. Здесь читали стихи, пели песни, обсуждали важные вопросы. Гостеприимство и доброжелательность хозяев, Янки Купалы и Владиславы Францевны, притягивали гостей в этот дом.

Мария Борткова:

Янка Купала быў вельмі гасцінным чалавекам, запрашаў шматлікіх сяброў, якія па прыездзе ў горад у яго спыняліся. І нават жылі гадамі, як, напрыклад, яго сябр Канстанцін Елісеяў, мастак, які працаваў у Беларускім дзяржаўным тэатры, які цяпер носіць імя Янкі Купалы. В 1922 году Янка Купала закончил свое знаменитое произведение – пьесу «Тутэйшыя», у которой оказалась самая трагичная судьба из всех произведений поэта. Она была запрещена на протяжении более 60 лет. А главным героем пьесы стал родной город Минск, в котором описывались события 1918-1920 годов.