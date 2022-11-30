Мама жены Янки Купалы – родственница Клода Монэ? Вот что говорят историки

Новости Беларуси. Белорусский поэт и переводчик, драматург, публицист, классик белорусской литературы и первый народный поэт БССР Янка Купала. Он вывел белорусскую поэзию на мировой уровень и предопределил тенденции развития белорусской культуры последних столетий. Песняр жил и творил в непростое время: период национального возрождения на стыке XIX и XX веков, Первая мировая, установление советской власти, начало Великой Отечественной войны. Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Осенью 1908 года поэт переехал в Вильно. И в это же время он знакомится со своей будущей женой Владиславой Станкевич.

Мария Борткова, заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной работы учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»:

Бацька яе быў лесніком у Налібоцкай пушчы, Франц Станкевіч. Мама прыехала здалёк, з гораду Парыжу. І звалі яе Эмілія Манэ. Самая вялікая таямніца гэтай жанчыны – ці сваячка яна мастака Клода Манэ, ці сваячка тым людзям, якія прыдумалі знакаміты французскі каньяк альбо не мае дачынення да гэтых славутых сем’яў. Спрабуем гэту таямніцу разгадаць.

Диана Ковалевич, заведующая отделом культурно-образовательной работы учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»:

У канцы 1909 года Янка Купала пераязджае ў Пецярбург па запрашэнні прафесара пецярбургскага ўніверсітэта Браніслава Ігнатавіча Эпімаха-Шыпілы. Спрыяў атрыманню сістэматычнай адукацыі сябра з дзяцінства Янкі Купалы Уладзімір Іванавіч Самойла. Менавіта ён напісаў да Эпімаха-Шыпілы пісьмо ў Пецярбург і прасіў паклапаціцца аб сваім сябры. Первые стихи написал на польском. С чего началось творчество Янки Купалы – подробности здесь. Янка Купала прожил в Петербурге три года. Он учился на общеобразовательных курсах Александра Черняева, которые в это время были очень популярны. На занятиях читали лекции более 30 преподавателей тогдашнего Петербурга. Диана Ковалевич:

Янка Купала жыве на кватэры Эпімаха-Шыпілы, які падтрымлівае яго маральна, матэрыяльна, усяляк яму дапамагае. І менавіта дзякуючы Эпімаху-Шыпілу і выйшаў першы зборнік вершаў Янкі Купалы «Жалейка». А история создания этого сборника весьма интересна. Он мог быть издан и в Минске. Его подготовил к печати Владимир Самойла в издательстве «Минчук». Но из-за нехватки средств, он отправил этот сборник в Петербург с просьбой скомпоновать его и напечатать, что он и сделал.

Диана Ковалевич:

І так у 1908 годзе ў Пецярбургу выйшаў першы зборнік вершаў Янкі Купалы. Канешне, першы зборнік – гэта мара любога паэта. Янку Купалу было на той час 26 гадоў. Ён стаў папулярны, знакаміты. Яго пачалі чытаць.