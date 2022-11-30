Писал про реальных людей. Кому Купала посвящал свои поэмы и как появились самые известные произведения?

Герои пьесы «Раскіданае гняздо» потеряли самое дорогое, что у них было, – землю и родной дом. То же самое произошло и с семьей Луцевичей. А сам Янка Купала говорил: в эту пьесу я вложил все самое лучшее из поэзии и прозы.

Пьесу «Раскіданае гняздо» Янка Купала написал на хуторе Окопы Логойского района. Здесь с 1909 по 1926 год жила мать и сестры Янки Купалы, к которым он приезжал на протяжении 16 лет. Посетив эти места впервые в 1910 году, поэт навсегда в них влюбился. Окрестности хутора стали для него местом литературных встреч, дискуссий и осмысления культурно-исторических традиций.

Мама жены Янки Купалы – родственница Клода Монэ? Вот что говорят историки – подробности здесь .

Диана Ковалевич: П’еса «Раскіданае гняздо» даволі складаная для пастаноўкі. Але ўсё ж такі ёсць вельмі цікавыя пастаноўкі гэтай п’есы. У 1919 годзе ў дзяржаўным тэатры Горкага ў Мінску Барыс Луцэнка паставіў п’есу «Раскіданае гняздо». І за гэтую выдатную пастаноўку ён атрымаў Дзяржаўную прэмію Беларусі.

Елена Гурецкая, заведующая филиалом «Окопы» учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»: Вельмі дужая была гаспадарка, якую арандавала маці Бянігна Іванаўна Луцэвіч у памешчыцы Марыі Жалягоўскай. Вялікі дом, крыты гонтам, ён быў на дзве паловы, каля дома – студня з жураўлём, непадалёк клець, вяндлярня, лазня, два свіраны і за акном жывапісная сажалка. Камень-валун, на якім сядзеў Купала і сачыняў свае вершы.

Диана Ковалевич: Самая вядомая – гэта камедыя Янкі Купалы «Паўлінка». Цікава, што паэт спачатку хацеў напісаць апавяданне «А вербы шумелі», але так атрымалася, што ён напісаў цэлую п’есу «Паўлінка». Так ён яе назваў.

Тут поэт написал более 80 стихов и свои знаменитые произведения: комедию «Паўлінка» и «Прымакі», драму «Раскіданае гняздо», трагикомедию «Тутэйшыя», поэму «Бандароўна». Именно здесь он стал тем самым драматургом и лириком мирового значения.

Елена Гурецкая: А трэці – у Радашковічах. Туды аўтар запрасіў усіх прататыпаў гэтай п’есы і паказаў іх са стараны.

Диана Ковалевич: Купала іх добра ведаў. І прататыпам Паўлінкі якраз з’явілася дзяўчына Ядзя Аўлачымская, прыгожая, якая добра спявала. Яна хацела выйсці замуж насуперак волі бацькоў.

Мария Борткова, заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной работы учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»:

Хто быў музай Янкі Купалы: ці гэта была яго жонка, ці знакамітая Паўліна Мядзёлка? І на гэтае пытанне няма аб’ектыўнага адказу, таму што пра ўсю рамантыку ўзаемаадносін Паўліны Мядзёлкі і Янкі Купалы мы ведаем толькі з яе слоў, толькі з яе ўспамінаў, якія былі напісаны ўжо як не было ні Янкі Купалы, ні самой Уладзіславы Францаўны. Таму думаем, што гэта таямніца застанецца неразгаданай, пакуль у кагосьці з успамінаў іх агульных сяброў не знойдуцца якія-небудзь сведчанні на гэтую тэму.

Но вот что не вызывает сомнений, так это то, что поэму «Бандароўна» поэт точно посвятил Павлине Мяделке. Сохранились даже черновики, на которых можно увидеть ее имя.