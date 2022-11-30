Его родители арендовали землю и часто переезжали с места на место. Рассказываем о детстве и семье Янки Купалы

Новости Беларуси. Белорусский поэт и переводчик, драматург, публицист, классик белорусской литературы и первый народный поэт БССР Янка Купала. Он вывел белорусскую поэзию на мировой уровень и предопределил тенденции развития белорусской культуры последних столетий. Песняр жил и творил в непростое время: период национального возрождения на стыке XIX и XX веков, Первая мировая, установление советской власти, начало Великой Отечественной войны. Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Можно долго спорить, однако нельзя отрицать тот факт, что белорусская литература сегодня немыслима без двух имен: Янки Купалы и Якуба Коласа.

Ольга Губская, заведующая кафедрой белорусского и русского языков БГЭУ, докторант БГУ, кандидат филологических наук:

Гэта абсалютна натуральная з’ява, таму што Янка Купала і Якуб Колас былі тымі прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі, якая стаяла на чале фарміравання ўсяго беларускага. І беларускай мовы, і беларускай літаратуры, і беларускай навукі. Настоящее имя Янки Купалы – Иван Луцевич. Упоминание этого рода можно найти еще в архивных документах XVII века. Основателем дворянского рода Луцевичей был Станислав. Его сын Василий получил привилегию владения землей на Лазаровщине. А Юрий был поручик в армии Великого княжества Литовского. Дворянский род пользовался гербом «Новина».

Елена Гурецкая, заведующая филиалом «Окопы» учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»:

У герба ёсць легенда, калісьці быў воін Навіна, які выратаваў караля аднойчы ад палону. Першы раз ён аддаў свайго каня, і кароль мог уцеч, а другі раз, калі кароль і Навіна былі скованы адным ланцугом у палоне, то Навіна не пашкадаваў сваёй нагі, адсек яе, каб выратаваць караля. Ва ўзнагароду ён атрымаў герб, таму і на гербе залатая нага ў латах. Родных Купалы раскулачили и отправили на этап. Что сделал поэт, чтобы спасти мать и сестру – подробности здесь. Судьба распорядилась так, что Онуфрий, дед Купалы, в XIX веке безуспешно боролся за подтверждение своего дворянства в Российской империи. Нехватка документов рода вынудила следующие поколения Луцевичей служить в имениях или арендовать землю. Сын Онуфрия Доминик, будущий отец великого поэта, в 1879 году женился на Бенигне Волосевич – красавице с прекрасным голосом. В 1881 году семья арендовала землю в имении Вязынка.

Мария Борткова, заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной работы учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»:

Але нягледзячы на гэта, мясцовая шляхта прымала Луцэвічаў на роўных. І гэта пацвярджаюць адносіны Дамініка Луцэвіча і гаспадара маёнтка Вязань Станіслава Замбжыцкага, які быў вельмі цікавым чалавекам. Станислав был археологом, исследовал курганы в окрестностях своего имения, интересовался краеведением и вместе с тем был поэтом-самоучкой. Мария Борткова:

Гэтыя вершы захаваліся, вядомыя, дзякуючы даследчыкам, навукоўцам, найперш Генадзю Каханоўскаму. I «Гутаркі Сталюка» – гэта яго нават аўтабіяграфічны твор, таму што Станіслаў, Сталюк – гэта ён і ёсць.

Из воспоминаний его потомков известно, что Доминик Луцевич был хорошим помощником по хозяйству: вместе со Станиславом следил за пчелами, разбирался в выращивании различных видов сельскохозяйственных культур и был отличным организатором. Мария Борткова:

Дамінік і Бянігна Луцэвічы менавіта тут, у гэтым доме хатковых, у гэтым пакойчыку зведалі і трагедыю. Малоизвестный факт, что именно здесь родился и, к сожалению, умер в младенчестве старший брат будущего поэта Николай. Мария Борткова:

І сям’я была каталіцкая, малітоўная, то праз заступніцтва панны Марыі Вастрабрамскай, знакамітай Санктуарыі, для ўсіх зямель Вялікага Княства Літоўскага менавіта там узносіліся малітвы за шчасце маладой сям’і, каб усё-такі сын і нашчадак з’явіўся. И вот на праздник Купалье в 1882 году пришло желанное счастье – родился мальчик Янка, названный в честь деда по материнской линии.

Мария Борткова:

Якога ў сям’і заўсёды звалі Ясік, Ясечка, Яначка, вельмі так любіла Бянігна, пявуння, маладая мама з прыгожым голасам, якая тут і спявала, і дапамагала Дамініку па гаспадарцы. І, канешне, гадавала свайго хлопчыка, які, як цяпер бы сказалі, напэўна быў гіперактыўны. Маленький Иван был очень подвижным ребенком. Когда мальчик подрос, то находчивая мама использовала необычное приспособление, чтобы научить его ходить. Мария Борткова:

Хадункі такія для дзіцёнка. Яго ставілі ў вечка, прывязвалі ручніком, і такім чынам ён трымаўся і мог рухацца. І як толькі ён добра стаў на ногі і нават на чатырох, то яго шукалі па ўсіх ваколіцах, па ўсім двары гэтага маёнтка. Канешне, была ў Бянігны дзяўчына маладзенькая, яе звалі Агата Сай, яна пражыла вельмі доўга, амаль 100 гадоў. Супрацоўнікі музея запісалі ад яе такія ўспаміны, якім жа быў гэты хлопчык, які пражыў тут амаль што да годзіка, у гэтым доме, а потым наведваў Вязынку неаднаразова, і гэта мы ведаем з успамінаў нашчадкаў яго хроснай мамы, якая была гаспадыняй маёнтка Вязынь. Хозяйка поместья Олимпия была крестной мамой и Николая, и Ивана Луцевичей, что свидетельствует о дружеских отношениях между семьями и о признании дворянского достоинства Луцевичей местной знатью. Мария Борткова:

Хросную маму ён вельмі любіў, шанаваў, і, канешне, калі выйшаў яго першы зборнік «Жалейка», ён зрабіў і Вільні свой прыгожы фотаздымак, то прыехаў не толькі да роднай мамы, але і да хроснай.

Двор Вязынка располагался у живописной реки, которая и дала название усадьбе. Помещичий дом был центром имения. Его окружал фруктовый сад и большой цветник, где росли декоративные и лекарственные растения. Дом, приютивший семью Луцевичей с 1881 по 1883 год, находился рядом с речкой. Мария Борткова:

Маёнткі Вязынь і Повязынь, вядомыя нам ужо з больш такой пісьмовай гісторыі, уваходзілі ў склад Заслаўскага княства, а ў XIX стагоддзі менавіта тут паўстаў маёнтак, дыхтоўна збудаваны з лістоўніцы, то есць будавалі на стагоддзі. Гэта вельмі добрая, вядомая сваімі якасцямі драўніна, лістоўніца, і з гэтага паўстаў і панскі дом, і дом хатковых, і каплічка на могілках бліжэйшай вёскі Сяледчыкі.

В 1920-е годы после подписания Рижского мирного договора через имение прошла советско-польская граница. Юзеф Замбжицкий, последний хозяин Вязынки, как во время Первой, так и Второй мировой войны смог защитить свое имение от уничтожения. Благодаря ему по сей день существует возможность зайти в дом, где родился народный поэт. Мария Борткова:

Менавіта ён захаваў тыя ўспаміны пра прыезды ўжо сталага паэта пасля ўз’яднання Беларусі, гэта 1939-1941 год. Купала наведваў сваю малую радзіму і нават пакаштаваў тыя яблыкі са старых і новых гатункаў, якія растуць у знакамітым вязынскім садзе.