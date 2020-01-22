Режиссёр музтеатра: «Мамы приводят девочек на классическую оперетту, чтобы посмотрели, как себя вести, как носить костюм»

Анна Моторная, режиссер-постановщик Белорусского государственного академического музыкального театра: В некоторых странах считают, что оперетта потеряла свою актуальность, свое такое дежурное понятие. И сегодня очень часто оперетту, особенно за рубежом, ставят в совершенно новом контексте и, как и оперу, переосмысливают не только сюжеты, но и формы подхода к жанру. Сегодня у нас было большое количество гастролей за последние 10 лет, колоссальное количество обменных гастролей.

Анна Моторная: После каждого раза как только театр собирает вещи и уезжает, Тула выстраивается с белыми платками. Судьба «Мэри Поппинс» очень необычная, она поставлена для взрослых.

Анна Моторная: В Екатеринбурге, Петрозаводске, да и, в принципе, по всей России мы ездим. Билеты просто как пирожки разбирали. А Тула просто плачет.

Анна Моторная: Для моего восприятия все-таки «Мэри Поппинс» – это для семейного просмотра, для взрослых – это песни Дунаевского. Приходят мамы, папы и вместе поют. Такая магия какая-то, особенно когда я пускаю пузыри, я в восторге!

Вы как режиссер-постановщик были приглашены около десяти лет назад?

Анна Моторная:

10 лет назад я закончила консерваторию.

Сейчас много разных тенденций и режиссеру нужно всегда быть в курсе всего. Как вы видите настоящее и будущее музыкального театра? Куда нужно двигаться, чтобы быть на виду?

Анна Моторная:

Мне кажется, последние 20 лет все ищут, потому как рубеж веков никто не отменял и сто лет назад он был и сейчас он есть. Сегодня современное молодое поколение не понимает, для чего, вообще, нужна оперетта. Сегодня у нас публика разделилась по интересам, у нас есть какая-то часть людей, которые приходят на определенные спектакли – это дети 12+, это целая категория спектаклей, которые даже взрослые 40+ приводят с собой детей. Я очень часто это наблюдаю: мамы приводят девочек на классическую оперетту для того, чтобы дети посмотрели, как себя вести, как носить костюм. Мюзиклы, я думаю, обожают все – это сегодня самый модный вид театрального искусства. Сегодня мюзиклы тоже имеют очень большое количество тенденций, совершенно иногда противоположных и совершенно различных. Они диктуют определенную публику.