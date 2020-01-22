Сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля презентовали сборник собственных открытий

Почти 200 страниц увлекательных очерков и статей о десятках экспонатов открывают новые страницы истории прежних владельцев дворца. Рассказы об утрате и чудесном обретении редчайших произведений искусства буквально из первых уст.

Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Одна история – это история картины из коллекции Паскевича, которая была привезена им сюда из Тифлиса. Это картина Никанора Чернецова «Вид Тифлиса». Находилась во дворце долгое время. После революции она ушла из дворца при неизвестных обстоятельствах. Вернулась к нам в 1969 году. Гомельчанин случайно обнаружил ее на чердаке.