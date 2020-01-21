«Довольно жёстко и открыто». В Молодечно поставили психологическую драму «Королева красоты»

Новости Беларуси. «Королева красоты» по-белорусски. Минский областной театр в Молодечно обратился к творчеству британо-ирландского драматурга Мартина МакДонаха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Художественный руководитель театра Валерий Анисенко представил зрителю психологическую драму. Материал состоит из очереди бесконечных выяснений отношений между родителями и детьми, местами не без черного юмора. Режиссёр максимально приблизил действие, которое разворачивается в ирландской глубинке к белорусской современности. Добавляют аутентичности спектаклю белорусский язык и народные песни.





Юрий Кривенький, директор Минского областного театра:

Спектакль приняли неоднозначно: кому-то спектакль очень понравился, кто-то сказал, что довольно жестко и открыто. В предыдущем театральном сезоне был поставлен спектакль по материалу Дмитрия Богославского «Девки». Мы с опаской его брали, тема довольно щепетильная. Наверное, весь тот сезон и нынешний мы приближаемся к более психологичному материалу, который дает возможность поискать что-то в себе, посмотреть на себя со стороны.





Свой взгляд на такой материал режиссёр с группой актеров планирует представить также и в Перми. А вот молодечненский зритель может ожидать в этом театральном сезоне премьеру спектакля «Хайп» молодого драматурга Влады Ольховской.