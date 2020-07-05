Герой полотна художника Волкова «Минск. 3 июля 44-го»: «Мы все – за мир, за дружбу»

Новости Беларуси. Картина Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». Огромное полотно, которое несколько десятилетий хранилось в запасниках Национального художественного, но в начале 2000-х все же предстало публике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне нынешнего Дня Независимости полотно обрело новую – цифровую жизнь. С помощью специального мобильного приложения «Мастацкі: LIVE» картина оживает на экране вашего смартфона. Здесь же можно увидеть и первоначальный вариант картины, где вместо ружья в руке солдата – цветы. В оригинале они скрыты слоем краски. Но конечно же, главные хранители истории – люди. Все персонажи этого полотна реальные минчане, которые в послевоенные годы позировали художнику.

Игорь Позняк, СТВ:

И вот обратите внимание на белокурого мальчика, который бежит навстречу освободителю. Это Николай Иванович Федорков, которому уже за 80. Два года назад он стал героем нашего фильма «Все цвета июля». «Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха Но только сейчас рассказал нам и о других деталях своей удивительной биографии. Вот известный горельеф Азгура – один из четырех на монументе Победы в Минске. И вот фигура юного суворовца. В котором сегодня трудно узнать того же мальчика с предыдущей картины. «Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат А вот еще один образ – скульптура Селиханова в Хатыни. Юноша на руках непокоренного человека – тоже Николай Федорков, который тоже позировал скульптору. Кстати, именно сегодня мемориальному комплексу в Хатыни исполняется 51 год. Вот такая богатая творческая биография у Николая Ивановича.