Аниме на платках, съёмные рукава и косы. Изучили фешн-тенденции на «Мельнице моды – 2020»

Новости Беларуси. Это самое модное событие лета в Беларуси. Уже в 29-й раз, но впервые в онлайн-формате, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трансляцию фестиваля «Мельница моды» смотрели по всему миру. Конкурсные коллекции оценили как белорусские профессионалы, так и зарубежные любители стильно одеваться из Китая, Италии, Швеции, Дании и Франции. Наш корреспондент Кристина Федорович примерила кое-что из военной коллекции на себя.

Кристина Федорович, корреспондент:

Стильно, модно, молодежно. Иначе о фестивале «Мельница моды» и не скажешь. 45 коллекций белорусских дизайнеров со всех регионов нашей страны. А если конкретнее: 54 дизайнера и 11 фотографов борются за звание лучшего. Предлагаю вместе со мной заглянуть в кулуары самого модного события этого лета.

«Волчий дождь», «Матрешки», «Гравитация» или «Белорусское золото». Названия коллекций сразу подчеркивают творческое мышление. Сквозь призму взгляда белорусских дизайнеров вышло ярко, где-то вызывающе, где-то элегантно. О вкусах не спорят, но тренды задают.

Ольга Семенцова, участница Республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2020»:

Самый главный цвет у нас желтый. Солнечный, яркий. Кристина Федорович:

Похоже чем-то на одеяло.. Ольга Семенцова:

Переплетение, мы решили укутаться, делали коллекцию зимой, у нас присутствуют элементы утепления.

Кристина Федорович:

Главная изюминка наряда – это что? Ольга Семенцова:

Конечно же, косы. Краса наша – во всех костюмах. Кристина Федорович:

Вишенка на торте – косы.

В приоритете цветовой палитры желтый и у Анастасии. У девушки семейная династия дизайнеров: оттого и не стоит объяснять, для чего ей этот фестиваль. Настя в свои 18 создала коллекцию, вдохновляясь этническими мотивами, и привезла ее прямиком из Гродно. Полгода потребовалось только на воплощение эскизов в жизнь. Кристина Федорович:

Почему такие цвета вы использовали? Опять я вижу желтый. Это в тренде?

Анастасия Окулевич, участница фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2020»:

Мне нравится фундаментальность сочетания цветов: желтый, серый, синий. Это спокойствие, гармония, где-то ярко и дерзко. Мне показалось, что это будет самое удачное сочетание цветов. Конечно же, съемные рукава. Такой карман-сумка – сейчас очень модные съемные сумки, карманы.

Что называется, себя показать и на других посмотреть из Барановичей приехали Илона и Настя. Их совместная коллекция с говорящим названием «Дикий Запад». За идеями в таком случае модно да и можно обращаться к вестернам.

Анастасия Шейман, Илона Мушкевич, участницы фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2020»:

Видите, ковер – то, что сейчас модно. Все яркое, все необычное. Девушка из кожи, которую было очень сложно сделать. Это ковбойша. Пока ее нарисовали, пока ее вырезали. Сначала делали лекала из бумаги, потом на коже это все обводилось, вырезалось и вручную сразу, а потом на машинке. Было очень сложно.

Весьма кропотливая работа за плечами и у Светланы. Женщина с «Мельницей моды», можно сказать, на ты.

Уже 11 в ее карьере, неоднократно завоевывала сердца жюри. Правда, обычно с коллекциями для детей, а вот год 2020-й – под эгидой памяти. Великой памяти.

Светлана Воробьёва, участница фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2020»:

В этом году у меня тема посвящена 75-летию освобождения, очень серьезная тема. Эту трагедию всю, все эмоциональное состояние, я думаю, что это все отражено в коллекции. Камуфляжная вот эта тема, это как бы облака а-ля камуфляж. Если спинку посмотреть – тут руки, эмоции выражают всю трагедию. Лично для меня это связано и с трагедией моей семьи, потому что воевали дедушки, погиб один дедушка.

До финала «Мельницы» дошли 54 дизайнера из практически полутысячи претендентов. Лишь они выдержали испытания модой и показали на деле, на что способны. «Мельнице моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты

Только вот одно но – скажете вы. Ценителей высокого в зале не так много. Впервые фестиваль проходил в онлайн-формате. И это не стало помехой, наоборот, помогло расширить масштаб.

Игорь Иванов, заведующий отделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Трансляция идет по всему миру: от России до Китая, страны Европы могут увидеть коллекции молодых белорусских дизайнеров и, возможно, могут предоставить им призы в качестве стажировки. Мода – удел молодых. «Мельница моды» – это тот проект, который дает стартовую площадку для молодых начинающих творцов моды, где каждый может себя проявить и стать в дальнейшем профессионалом. Это доказывает то, что нам есть что показать миру.

Отечественный легпром взял на заметку молодых кутюрье еще на этапе полуфинала и явно не прогадал. На финишной прямой фестиваля уже показали итог сотрудничества. Продуктивный.

Людмила Лабкова, дизайн-консультант концерна «Беллегпром»:

Уже не первый сезон легпром сотрудничает с «Мельницей моды». И в этом году мы решили не затягивать с результативностью этой коллаборации и предложили двум молодым дизайнерам создать платки по мотивам собственных коллекций. Это замечательный, на мой взгляд, проект, который имеет хорошие коммерческие перспективы. Здесь предприятия выращивают для себя кадры.

Те самые два молодых дизайнера – это Влад и Антон – и их коллекции. Вот, к примеру, японская тематика. Не за горами Олимпиада в Токио, а значит актуально как никогда. Вторая коллекция – Малевич.бай.

Владислав Яковчик, Антон Мажарин, участники Республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2020»:

Я очень удивился, потому что я только первый год участвую, я удивлен, что кому-то понравились мои работы. И да, у меня был такой небольшой шок. Я очень увлекаюсь аниме, поэтому я взял главных персонажей аниме «Евангелион». Задумка пришла, как у Влада, из коллекции. Я взял свой принт и решил его проработать в платке.

Пока одни радуются плодотворному сотрудничеству, другие к нему готовятся. Модный приговор вынесен и обжалованию не подлежит, разве что в виде беспроигрышных идей на следующей «Мельнице».

Светлана Князева, дизайнер, победитель в номинации «Школа моды»:

Я очень счастлива и горжусь тем, что у меня первое место. Очень приятно, когда твое творчество оценивают таким образом. Эта атмосфера, ты в нее погружаешься, черпаешь какие-то идеи, ты весь такой с драйвом, чуть-чуть адреналинчика. И это способствует раскрытию внутренних каких-то фантазий, с помощью этого можно даже начать творить и ваять новые коллекции.