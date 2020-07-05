«Мельница моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты

Новости Беларуси. Трансляцию фестиваля «Мельница моды» смотрели по всеми миру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конкурсные коллекции оценили как белорусские профессионалы, так и зарубежные любители стильно одеваться из Китая, Италии, Швеции, Дании и Франции.

Мир фешн-индустрии долго ждать ответа и не заставил. Вот так, например, именитая фокус-группа смотрела за происходящим в Сочи. Впрочем, по всему миру не просто со свойственным любопытством наблюдали, брали на карандаш. Аниме на платках, съемные рукава и косы. Изучили фешн-тенденции на «Мельнице моды – 2020»

Татьяна Михалкова, президент благотворительного фонда «Русский силуэт»:

Москва приветствует Беларусь, 29-й республиканский фестиваль-конкурс. В этот раз мы выбираем двоих, потому что в предыдущий год мы выбрали уже двоих от Беларуси. Уровень очень высокий, мы запомнили всех-всех участников.

Бин Чен, международный экспет:

Я был приглашен на «Мельницу моду», но в связи с обстоятельствами смотрел фестиваль онлайн. Очень талантливые дизайнеры, особенно молодые дизайнеры в Беларуси. Могу сказать, что у них большое будущее.