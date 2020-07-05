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«Мельница моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты

05 июля 2020 19:06
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Новости Беларуси. Трансляцию фестиваля «Мельница моды» смотрели по всеми миру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Конкурсные коллекции оценили как белорусские профессионалы, так и зарубежные любители стильно одеваться из Китая, Италии, Швеции, Дании и Франции.

«Мельница моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты-1

«Мельница моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты-3

Мир фешн-индустрии долго ждать ответа и не заставил. Вот так, например, именитая фокус-группа смотрела за происходящим в Сочи. Впрочем, по всему миру не просто со свойственным любопытством наблюдали, брали на карандаш.

Аниме на платках, съемные рукава и косы. Изучили фешн-тенденции на «Мельнице моды – 2020»

«Мельница моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты-6

Татьяна Михалкова, президент благотворительного фонда «Русский силуэт»:
Москва приветствует Беларусь, 29-й республиканский фестиваль-конкурс. В этот раз мы выбираем двоих, потому что в предыдущий год мы выбрали уже двоих от Беларуси. Уровень очень высокий, мы запомнили всех-всех участников.

«Мельница моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты-9

Бин Ченмеждународный экспет:
Я был приглашен на «Мельницу моду», но в связи с обстоятельствами смотрел фестиваль онлайн. Очень талантливые дизайнеры, особенно молодые дизайнеры в Беларуси. Могу сказать, что у них большое будущее.

«Мельница моды – 2020». Как оценили белорусскую моду Татьяна Михалкова и другие эксперты-12

Алексей Чжен, международный эксперт, основатель Kazakhstan Fashion Week:
Мы посмотрели с коллегами, увидели очень много талантливых, интересных дизайнеров из Беларуси. Самое главное, что молодые белорусские дизайнеры показали свой код, свои традиции. Мы присмотрели для себя некоторых дизайнеров, которых мы бы хотели видеть у себя на нашем международном конкурсе молодых дизайнеров.

# Мода в Беларуси # Культура # Татьяна Михалкова # Бин Чен # Алексей Чжен # Фотофакт

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