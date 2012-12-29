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Пролесковский: Можно заказать у «Белкниги» любую книжку, они вам ее привезут

29 декабря 2012 12:49
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Новости Минска. Сегодня в  центре Минске открылся новый книжный магазин. Он появился на проспекте Независимости, где ранее находились «Подписные издания». Современный торговый зал  значительно расширили, организовали и отдел иностранной литературы. Книги зарубежных авторов магазин будет получать напрямую, а не завозить их через Россию. Такие торговые объекты по продаже литературы планируют открыть в областных городах  и райцентрах.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
Эта единая «Белкнига» стала опять такой же единой мощной книготорговой организацией, какой она и была. И, более того, несмотря на экономически непростые годы, она дает прибыль. Она экономически независима, она позволяет инвестировать в такие вот великолепные предприятия. Наши люди любят читать, и мы издаем, мы печатаем. 3-4 книги на человека – это вполне такой европейский уровень. Наша система книготорговли позволяет заказать у нашей «Белкниги» любую книжку, они вам ее привезут.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Очень приятно, что такой магазин такого уровня открылся в Минске. Он сделан по самым высоким международным стандартам. Такой магазин может сделать честь и Парижу, и Лондону. Очень приятно, что сегодня это качество услуг могут получить минчане.

# Культура # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Олег Пролесковский # Книги

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