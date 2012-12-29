Пролесковский: Можно заказать у «Белкниги» любую книжку, они вам ее привезут

Новости Минска. Сегодня в центре Минске открылся новый книжный магазин. Он появился на проспекте Независимости, где ранее находились «Подписные издания». Современный торговый зал значительно расширили, организовали и отдел иностранной литературы. Книги зарубежных авторов магазин будет получать напрямую, а не завозить их через Россию. Такие торговые объекты по продаже литературы планируют открыть в областных городах и райцентрах.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Эта единая «Белкнига» стала опять такой же единой мощной книготорговой организацией, какой она и была. И, более того, несмотря на экономически непростые годы, она дает прибыль. Она экономически независима, она позволяет инвестировать в такие вот великолепные предприятия. Наши люди любят читать, и мы издаем, мы печатаем. 3-4 книги на человека – это вполне такой европейский уровень. Наша система книготорговли позволяет заказать у нашей «Белкниги» любую книжку, они вам ее привезут.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Очень приятно, что такой магазин такого уровня открылся в Минске. Он сделан по самым высоким международным стандартам. Такой магазин может сделать честь и Парижу, и Лондону. Очень приятно, что сегодня это качество услуг могут получить минчане.