В Гродно настоятель Францисканского костела восстановил старинную рождественскую батлейку

Новости Беларуси. Гродненский Францисканский костел – единственный католический храм в городе, где традиционная Рождественская батлейка ожила. Местный настоятель, вместе с прихожанами, реанимировали старинный механизм, созданный еще в начале прошлого века.

Отец Юзеф и в Рождество не может позволить себе отдых. Вот уже несколько недель все его мысли об одном. Настоятель вместе с прихожанами восстанавливает по крупицам механическую батлейку. Традиционный рождественский сюжет оживает прямо на глазах.

Отец Юзеф, настоятель Францисканского костела Гродно:

Калі яно круціцца па кругу, то тагда чапае провалкай і гэта фігурка шавеліцца. І гэта важна, што яна жыва. Такім спосабам яна ажывае.

Старинный механизм пролежал без движения больше 70 лет. В довоенные годы его придумал один из ксендзов. Таким необычным способом пастырь надеялся привлечь людей в храм. Особенно детей, которых привлекали движущиеся фигурки.

Отец Юзеф, настоятель Францисканского костела Гродно:

Стаіць ужо дзедушка і унук яго цягне, кажа, пойдзем глянем, там такая батлейка інцярэсная круціцца. А дзед кажа, што ён атэіст, ён не веруюшчый, яму не трэба туда ісці. Але гэты атэіст прыйшоў у касцёл.

После войны батлейка долгие годы была запрещена. Восстановить механизм решились только в наши дни. Правда, пришлось провести небольшую модернизацию – не все деревянные детали сохранились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Яколцевич, прихожанин Францисканского костел Гродно:

В наши дни мы уже ее отреконструировали. Сделали механический двигатель, который приводит механизм с помощью ремня. Здесь стоит редуктор и с помощью цепи вращает это колесо.

Увидеть батлейку можно будет в течение месяца. Потом ее разберут. Однако на этом восстановительные работы не закончатся. Отец Юзеф планирует отремонтировать механизм, который позволит фигуркам не только двигаться, но и играть на музыкальных инструментах.