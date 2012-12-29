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В Солигорске - выставка новогодних экспонатов хенд-мейд из экоматериалов

29 декабря 2012 12:48
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Новости Минской области. Лед, цветы, фантазия. В Солигорске в Эколого-биологическом центре можно окунуться в новогоднюю сказку. Празднично-цветочная выставка – это 40 экспонатов хенд-мейд. Большинство работ – из природных материалов. Эко-елка и платья из дубовых листов, открытка из шишек или рождественские композиции из веток деревьев. Цветочная атрибутика подходит к любому интерьеру, а главное, сделана она без вреда для окружающей среды и с минимальными денежными вложениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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