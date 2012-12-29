В Солигорске - выставка новогодних экспонатов хенд-мейд из экоматериалов

Новости Минской области. Лед, цветы, фантазия. В Солигорске в Эколого-биологическом центре можно окунуться в новогоднюю сказку. Празднично-цветочная выставка – это 40 экспонатов хенд-мейд. Большинство работ – из природных материалов. Эко-елка и платья из дубовых листов, открытка из шишек или рождественские композиции из веток деревьев. Цветочная атрибутика подходит к любому интерьеру, а главное, сделана она без вреда для окружающей среды и с минимальными денежными вложениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.