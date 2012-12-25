Фотограф балконов Михаил Нестеров: Таким Минск вы еще не видели!

Новости Минска. Михаилу Нестерову удалось запечатлеть привычные виды в нестандартном ракурсе. Его футуристические кадры балконов удивили социальные сети. Ритмичные фотозарисовки, как аттракцион Супер-8: у вас вряд ли не закружится голова. Зато появятся совсем новые ощущения. Другой Минск. На такой арт-хаус Михаила вдохновили не менее фантастические сюжеты.

Михаил Нестеров, фотограф:

Началось, скорее всего, с фильмов, возможно, таких как «Бегущий по лезвию», «Матрица» всем известная, мало кому известные французские комиксы про недалекое или далекое будущее, полностью захваченное индустриализацией и перенаселением планеты. Из-за увлечения геометрией и, возможно, небольшого перфекционизма и приверженности к хорошей качественной композиционной фотографии. Работая с архитектурой, очень легко развивать в себе композиционные чувства.

От модерновой геометрии новостроек, где балконы оригинальных форм выстраиваются в разных плоскостях и зачастую напоминают шахматное поле из стекла, до столичных достопримечательностей.

Дома-кукурузы на Веры Хоружей уже не раз попадали в объектив Михаила Нестерова. Но каждый раз фотопробег на 16 этажей принимает разные обороты.

Михаил Нестеров, фотограф:

Самый простой вариант был именно с ними, потому что это самые необычные дома в городе на общеизвестных улицах. Практически полностью круглой формы балконы – такое почти нигде в Минске не встречается.

Настоящие дома-улья. Эти высотки на проспекте Машерова стали одной из визитных карточек столицы, ведь их фасад целиком соткан из балконов.

Михаил Нестеров, фотограф:

Привлек своим отношением к эпохе конца или начала 80 годов, это эпоха появления «Тетриса», начало цифровых технологий, развитых в нашей стране. Плюс необычная форма балконов.

Просторные балконы в новостройках, которые напоминают настоящие терассы на воздухе, или уютные миниатюрные балкончики в стиле ретро. Полезные склады и цветущие сады в спальных районах. Теплые беседы и разговоры по душам. У каждого балкона своя жизнь и история, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Михаил Нестеров, фотограф:

Даже при том, что человека может не быть в кадре, каждый балкон может быть своеобразен, самобытен по-своему, каждый хозяин украшает свой балкон. Балкон – это отображение той семьи, которая живет в квартире.