«Я всех здесь победю!» Участники про первый международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»

Новости Беларуси. 8 стран и 800 участников. Так в цифрах выглядит первый международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум для города и участников абсолютно новый, но проходит, отмечают гости, на высшем уровне. И это не удивительно: «Арт-парад» – детище дирекции известного во всем мире «Славянского базара». У творческого события два основных направления: вокал и хореография. Судить же юных артистов пригласили в первую очередь обладателей премий конкурса молодых исполнителей на «Славянских базарах» разных лет. Первый репортаж с первого фестиваля от Анастасии Бут.

Озорная и непосредственная, Алиса, пожалуй, одна из самых юных участников фестиваля. Ей всего шесть. Но, несмотря на столь нежный возраст, москвичка даст фору любому взрослому.

Алиса Смирнова, участница международного фестиваля-конкурса «Арт-прад в Витебске» (Россия):

Я учу песни на немецком, на французском. А на конкурсе здесь буду петь на русском и на английском. И я всех здесь победю!

Народная песня и эстрадный вокал, национальные танцы и современные хореографические постановки, индивидуальные исполнители и коллективы. Не удивительно, что вместо полтысячи участников – как планировали сразу – в Витебск приехали более восьмисот.

Шели Мордехайн, участница международного фестиваля-конкурса «Арт-прад в Витебске» (Израиль):

Мне очень понравились люди. Очень понравился город, организация фестиваля. И я рада, что у меня получилось сюда приехать, увидеть всю эту красоту и стать частью этого праздника.

Во время «Славянского базара» проходят два вокальных конкурса – взрослый и детский. Так зачем Витебску еще один? Во-первых, попасть на летний фестиваль могут только по одному участнику от страны.

Зимний же форум позволяет любому начинающему артисту поработать с командой профессиональных режиссеров, постановщиков, хореографов. Во-вторых, танцевального конкурса на «Базаре» никогда не было.

Руслан Алехно, председатель жюри международного фестиваля-конкурса «Арт-прад в Витебске»:

Большое будущее у него. Потому что если мы посмотрим, сколько стран-участниц и сколько человек участвует – очень много номинаций. Жюри предстоит тяжелая работа – выбрать из лучших лучших.

«Арт-парад» не просто, а точнее не только конкурс. Это еще и образовательный проект. Здесь можно познакомиться с именитыми артистами, взять пару-тройку уроков у лучших педагогов по вокалу и танцам. И, конечно, познакомиться с фестивальным Витебском.