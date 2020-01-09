«Размаўлялі ўсе на беларускай мове: цудоўнай, прыгожай, лёгкай». Афанасьева рассказала о выступлениях в 90-ые в США

Вадим Щеглов:

После этого «железного занавеса», после развала Союза, что Вы видите там, чему удивляетесь, что произвело впечатление, можете сейчас вспомнить?

Инна Афанасьева:

Когда мы уезжали, зарплата была около 10 долларов у всех. И я помню, мои друзья, с кем я ездила – Лёня Прончак – наш поэт белорусский известный очень, талантливый, самобытный, и он стоял в белорусской рубашке. И ему говорят: «Лёня, ну вот ты уедешь, а тут доллар будет 25 рублей! Что ты будешь делать?» «Ета будзе жах!» Когда мы приехали, там доллар просто взметнулся невероятно, это было, вообще, что-то непонятное. И когда мы прилетели в Америку, в большинстве своём, конечно, репертуар был на беларускай мове. И меня первое, что удивило, белорусы, которые нас тогда встретили – это был 1992 год, – они размаўлялі ўсе на беларускай мове. На такой цудоўнай, прыгожай, лёгкай. Эта мова такая была красивая!