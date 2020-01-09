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«Размаўлялі ўсе на беларускай мове: цудоўнай, прыгожай, лёгкай». Афанасьева рассказала о выступлениях в 90-ые в США

09 января 2020 08:50
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В 90-ые Вы отправляетесь с делегацией белорусских артистов в США.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Да.

«Размаўлялі ўсе на беларускай мове: цудоўнай, прыгожай, лёгкай». Афанасьева рассказала о выступлениях в 90-ые в США-1

Вадим Щеглов:
После этого «железного занавеса», после развала Союза, что Вы видите там, чему удивляетесь, что произвело впечатление, можете сейчас вспомнить?

Инна Афанасьева:
Когда мы уезжали, зарплата была около 10 долларов у всех. И я помню, мои друзья, с кем я ездила – Лёня Прончак – наш поэт белорусский известный очень, талантливый, самобытный, и он стоял в белорусской рубашке. И ему говорят: «Лёня, ну вот ты уедешь, а тут доллар будет 25 рублей! Что ты будешь делать?» «Ета будзе жах!» Когда мы приехали, там доллар просто взметнулся невероятно, это было, вообще, что-то непонятное. И когда мы прилетели в Америку, в большинстве своём, конечно, репертуар был на беларускай мове. И меня первое, что удивило, белорусы, которые нас тогда встретили – это был 1992 год, – они размаўлялі ўсе на беларускай мове. На такой цудоўнай, прыгожай, лёгкай. Эта мова такая была красивая!

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

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