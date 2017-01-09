Международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» стартует в Бресте

Новости Беларуси. «Январские музыкальные вечера». В 29 раз Брест принимает международный фестиваль классической музыки. Лауреаты международных конкурсов из Беларуси, Казахстана и Нидерландов 9 января предстанут перед публикой. Слушателям будут представлены шедевры западноевропейской, русской и белорусской музыки.

Всего в фестивале, который продлится до четверга, запланировано участие около 200 артистов из 10 стран. Среди них как известные мастера классической сцены, так и молодые музыканты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.