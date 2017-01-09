Фотографии из прошлого: во Дворце Румянцевых и Паскевичей представлен уникальный фотоальбом

Новости Беларуси. Спустя 100 лет в Гомель вернулся удивительный артефакт. В 20-килограммовом альбоме созданном более века назад всего 14 фотографий. Однако их историческая ценность огромна. Они дают представление о том, как выглядел Дворец Румянцевых и Паскевичей в свои лучшие годы. Все здесь было эталоном стиля европейского масштаба.

Артефакт был найден в частной коллекции за границей. Альбом выкупили при участии одного из белорусских банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Литвинова, заведующий отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Интересно было увидеть этот ахалцихский фонтан. И там стоит статуя Николая I работы Христиана Рауха. Никто не знал, что Раух выполнял императора в полный рост. А мы видим Николая I с мечом в роли римского императора. То есть это абсолютно точная иконография, которая раньше к нам приходила только из текстов. Теперь мы видим ее.

Фотографии помогут максимально точно воспроизвести интерьеры дворца. Историки уже идентифицировали на снимках десятки экспонатов, которые посетители и сегодня видят в залах музея.

К слову, по наполнению предметами интерьера Гомельский дворец считается самым достоверным историческим объектом в стране. Это еще раз подтвердили вновь приобретенный альбом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.