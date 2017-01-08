Как Зюзя и пёс Вьюга встречают гостей: зимние забавы в Гродненской области

Новости Беларуси. Из-за мороза в Минске 8 января отменили традиционный праздник «Духовность семьи – благосостояние граждан».

Организаторы перенесли встречу у Дома милосердия на следующие выходные.

А вот в Гродно от колядок не отказались, сообщили в программе Новости «24 часа».

Это властитель холода Зюзя встречает гостей вместе с верным псом Вьюгой. В морозном царстве мёрзнуть некогда – надо и покататься в корытах, поупражняться на булавах и, конечно, перетянуть канат.

Сегодня в Гродненскую область едут сотни туристов.

В первую очередь, за впечатлениями.

Татьяна Антонова, турист (Россия):

В Беларуси нам очень понравилось, в городе Гродно – особенно, Коробчицы нас потрясли своей красотой!

Татьяна Родионова, турист (Россия):

Даже ваш белорусский мороз нас совершенно не заморозил.

Кому народные гуляния не по душе – в зимнем меню индивидуальная программа.

На катках – аншлаги!

Галина Буро, СТВ:

К такому морозу привыкнуть просто невозможно. Единственное лекарство – активно двигаться!

Главный каток Гродно официально начал работать. На его заливку ушло несколько дней и около 100 кубометров воды. Молодая семья Ивановых давно ждала возможности достать из шкафа коньки.

Алла и Игорь Ивановы, жители Гродно:

Первые выходные зимы надо использовать по максимуму. Активно проводим выходные.

А в скором времени у этой семьи, как и у многих других, будет шанс провести время ещё активнее. Под Гродно в горнолыжном центре во всю мощь заработали снежные пушки!

Четыре снегомёта нагнетают на склоны так называемый искусственный снег.

Они распыляют воду, которая на морозе тут же кристаллизуется. Снежный покров нужен не менее 30 сантиметров – тогда вперёд за сноубордом или «ватрушкой».

Виктор Шумель, начальник парка активного отдыха:

Мороз уже более двух суток хороший, поэтому ещё дня два-три – и мы сможем открыть склоны для посетителей.

Синоптики еще летом говорили: эта зима станет одной из самых холодных в Европе за последние 100 лет. И пока Дед Мороз не собирается уходить, есть время попробовать себя во всех зимних видах спорта.