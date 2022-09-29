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В Витебской областной филармонии стартует 34-й сезон. Чем будут удивлять?

29 сентября 2022 08:15
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Новости Беларуси. Культурные учреждения Витебска начинают новый сезон. А это значит, что теперь осенние вечера в городе на берегах Западной Двины будут проходить в формате музыки, театра и танцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в эти выходные своих зрителей ждет Витебская областная филармония.

Чем будут удивлять, расскажет Виктор Пралич.

В Витебской областной филармонии стартует 34-й сезон. Чем будут удивлять?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
34-й сезон в Витебской областной филармонии стартует 1 октября – в Международный день музыки. Эту дату поклонники ждут, ведь по традиции не обходится без сюрпризов.

В Витебской областной филармонии стартует 34-й сезон. Чем будут удивлять?-4

Сразу три премьеры представит на открытии симфонический оркестр филармонии. Гостем программы будет и юная исполнительница из Шумилино Мария Скоринова. На протяжении вечера, посвященного старту сезона, прозвучат классические, эстрадные и джазовые ритмы. Творческая атмосфера уже будет с порога филармонии – здесь разместят выставку работ живописцев-любителей. Ожидаются и новые программы на протяжении сезона как для взрослых, так и детей.

В Витебской областной филармонии стартует 34-й сезон. Чем будут удивлять?-7

Владимир Белявский, художественный руководитель Витебской областной филармонии:
Особенно интересно будет для публики разного возраста. Но прежде всего этот спектакль будет адресован подрастающему поколению. 22 октября у нас состоится премьера музыкального спектакля с хореографией по мотивам белорусских легенд «Кажуць людзі...» Помимо художественного слова в этом спектакле принимает участие ансамбль танца, музыки и песни «Толока». Мы услышим живую музыку на протяжении всего спектакля и увидим известные яркие костюмы ансамбля.

В Витебской областной филармонии стартует 34-й сезон. Чем будут удивлять?-10

Насыщенным обещает быть и весь творческий сезон. Не оставят без внимания и юбилейные даты знаковых персон в музыке: Ивана Соллертинского и Сергея Рахманинова. Продолжатся и просветительские лекции-концерты, посвященные именитым артистам, художникам и композиторам.

В Витебской областной филармонии стартует 34-й сезон. Чем будут удивлять?-13

Виктор Пралич:
Только в октябрьской афише филармонии 14 встреч. Это концерты органной, вокальной и фортепианной музыки. Завершится первый месяц нового сезона хитами. В Витебске будет звучать бразильский джаз.

# Музыка # Культура # Виктор Пралич # Мария Скоринова # Владимир Белявский # Иван Соллертинский # Сергей Рахманинов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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