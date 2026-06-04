Тайны на экспорт! Кому выгодно продать эксклюзив от белорусской оппозиции?
Днем – статусные приемы и пафосные речи об идеалах, а вечером – слив закрытых чатов за криптовалюту. Как тайны беглой оппозиции превратились в обычный товар на экспорт?
И какой сюрприз ждет информатора…
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич, СТВ:
Борьба с режимом – это звучит гордо. Приглушенный свет, дорогие рестораны, звон бокалов на оппозиционных корпоративах. Отличный соцпакет, командировки, статус эксперта или видного советника. Картинка человека с железобетонными принципами. Но ровно до тех пор, пока на стол не ложится конверт с гонораром от чужой спецслужбы.
Именно эти люди заседают за закрытыми дверями, куда не пускают случайных зевак. Они знают кулуарные расклады, кто против кого дружит, какие схемы чертятся и какими маршрутами текут гранты. Они знают все. И в какой-то момент понимают, что этот эксклюзив можно отлично конвертировать. Вопрос лишь в том, кому выгодно продать убеждение «в изгнании».
В нашем случае покупатель пришел сам. Выход на объект обеспечили нужные посредники. Это была украинская разведка. Серьезные люди, строгая конфиденциальность.
Роман Протасевич:
Запрос предельно конкретный: сливать внутреннюю кухню белорусской оппозиции. Кулуарные решения, грызня в руководстве, теневые финансовые потоки, переписки из закрытых чатов. Все то, к чему советник имеет доступ по долгу службы. Никаких закладок и шпионских камней – просто сиди, слушай и передавай кураторам. Взамен – криптовалюта. Долго наш «человек с позицией» не раздумывал. Ударили по рукам. Классическая вербовка прошла успешно.
Сегодня, 9 октября 2025 года, я, Харисова Алина Александровна, даю добровольное согласие на работу с СБУ Украины. Для шифрования моих данных выбираю псевдоним «Алекса».
Роман Протасевич:
Вся ее идейность закончилась в октябре. Днем девушка искренне улыбалась соратникам на закрытых совещаниях, а по вечерам паковала для кураторов тайны беглой оппозиции. Диктофонные записи, сливы из секретных чатов и внутренние документы. Никаких угрызений совести. Просто мелкая подработка. Вся суть ее блестящей карьеры – громко кричать о свободе на камеру, чтобы потом продать своих же за кадром.
Роман Протасевич:
Лень, как известно, – лучший друг расследователя. Наша «лидерка», как типичный представитель нового поколения, зачастую не утруждала себя набором текста. Свои доносы и планы она периодически наговаривала голосом. Феноменальная глупость, ставшая для нас железобетонной доказательной базой.
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