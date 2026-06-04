Тайны на экспорт! Кому выгодно продать эксклюзив от белорусской оппозиции?

Днем – статусные приемы и пафосные речи об идеалах, а вечером – слив закрытых чатов за криптовалюту. Как тайны беглой оппозиции превратились в обычный товар на экспорт? И какой сюрприз ждет информатора…

Роман Протасевич, СТВ:

Борьба с режимом – это звучит гордо. Приглушенный свет, дорогие рестораны, звон бокалов на оппозиционных корпоративах. Отличный соцпакет, командировки, статус эксперта или видного советника. Картинка человека с железобетонными принципами. Но ровно до тех пор, пока на стол не ложится конверт с гонораром от чужой спецслужбы.

Именно эти люди заседают за закрытыми дверями, куда не пускают случайных зевак. Они знают кулуарные расклады, кто против кого дружит, какие схемы чертятся и какими маршрутами текут гранты. Они знают все. И в какой-то момент понимают, что этот эксклюзив можно отлично конвертировать. Вопрос лишь в том, кому выгодно продать убеждение «в изгнании».