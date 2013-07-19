Премьера экспозиции, посвященной первому министру иностранных дел БССР, состоялась 19 июля в Минске

Новости Беларуси. Премьера экспозиции «Белорусская дипломатия. Первый министр» состоялась 19 июля в Минске. Она приурочена к 110-летию со дня рождения легендарного белоруса, первого министра иностранных дел БССР - Кузьмы Киселева. С его именем связано более 20 лет истории отечественной дипломатии.

По его инициативе было открыто постоянное представительство БССР при ООН, Киселев принимал участие в первой сессии генеральной ассамблеи этой организации в Лондоне, а также подписывал от имени БССР в 1947 году в Париже мирные договоры с Болгарией, Венгрией, Румынией, Италией и Финляндией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

Он действительно был выдающимся человеком, который стоял у истоков создания белорусской дипломатической службы. И мы видели в фильме, какие важные документы он подписывал от имени Беларуси. Мы уже говорили об этом, что это действительно патриот своей страны, у которого можно многому поучиться. Мы открываем эту экспозицию для того, чтобы молодые дипломаты, которые приходят на работу в МИД, учились на опыте наших старших товарищей.