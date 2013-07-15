Гран-при конкурса молодых исполнителей «Витебск-2013» получил Михал Качмарек из Польши

Новости Беларуси. Разрешилась главная интрига Славянского базара. Гран-при конкурса молодых исполнителей «Витебск-2013» уедет в Польшу вместе с Михалом Качмареком. Белорус Александр Соловьев поделил третью премию с румынским певцом Кристи. Наш исполнитель также получил приз парламентского собрания союза Беларуси и России. Ну, а буквально через пару часов Витебск попрощается со Славянским базаром. Церемония закрытия обещает быть не менее звездной, чем все фестивальные дни.

Сегодня утром он проснулся знаменитым. Накануне Михал получил 100 баллов из ста возможных. И стало понятно: это победа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михал Качмарек, обладатель гран-при XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013»:

Я был в шоке. И мое лицо выглядело так, как будто бы я увидел НЛО! Фестиваль такого высокого уровня, престижный, я очень доволен, что выиграл.

В свои 26 Михал лауреат многих конкурсов. Призовые 15 тысяч долларов потратит на запись песен. Признается, что сам болел за белоруса. Наш земляк Александр Соловьев разделил 3 премию с румынским исполнителем.

Лариса Долина, народная артистка России, председатель жюри XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013»:

Я поздравляю вас ребята, вы показали высокий класс! Не было средних вокалистов, все были хорошие и очень хорошие.

В летнем амфитеатре весь день репетиции финала «Базара». Вечером на сцену выйдут Лариса Долина, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Владимир Пресняков с сыном, Наталья Подольская и многие другие.

Юлия Савичева, певица (Россия):

Был вчера концерт в 2-3-4 ночи, было здорово, люди дарили цветы, пели песни, как будто Витебск не спит вообще!

Петр Дранга, аккордеонист (Россия):

Это потрясающий фестиваль. Какая публика!Вот эти 3-4 дня – это просто бальзам на душу.

Торжественная церемония закрытия – финальный аккорд. Но будет и музыкальный постскриптум. Следующие 2 дня в Летнем Амфитеатре пофестивалят звезды шансона и рока. Ну, а сегодня вечером «Славянский базар» попрощается со зрителем, но лишь до следующего фестиваля.

Вот и триумфатор этого года у витебского клоуна загадал желание – снова сюда вернуться.