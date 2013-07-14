«Славянский базар-2013» в Витебске: секрет красоты Марины Девятовой, награда Эдите Пьехе, откровения Елены Ваенгы и вкусовые предпочтения Аль Бано

Новости Беларуси. Позывные «Славянского базара» в 22 раз прозвучали в Витебске. За эти десятилетия фестиваль вышел далеко за славянские границы, сохранив при этом истинно славянское гостеприимство. Не многие помнят, что витебская прописка творческого форума в самом начале пути (в 90-е) оказалась под большим вопросом. Тогда предлагалось сделать фестиваль кочующим. И сохранить его на белорусской земле удалось благодаря вмешательству президента.

Через сцену витебского амфитеатра за эти годы прошли гости со всех континентов, а многие нынешние звезды еще неизвестными исполнителями начинали именно здесь.

Кто поездом, кто по воздуху. К фестивальному «звездопаду» в июле Витебск привык. Гостей встречают на самом высоком уровне. Впрочем, запросы у звезд вполне земные.

Кристина Орбакайте, заслуженная артистка России:

Чтобы было чисто, тепло и уютно, вода без газа, машины и хороший номер.

Всегда с теплом, с гостеприимством, с радушием встречают меня.

Столько знаменитостей в одном поезде – редкость. Московский экспресс прибывает в 5.30. Дима Билан пообщаться в такое время пока не настроен.

Дима Билан, певец (Россия):

Не получалось в последние два сюда заезжать. Сейчас, я надеюсь, мы соскучились друг по другу.

Билан отправляется отсыпаться. Он еще не знает: в Витебске ему будет не до сна. В отеле певец проведет весь день, зато напишет новую песню.

А вот Стас Пьеха делится воспоминаниями: на фестивале он пионер.

Стас Пьеха, певец (Россия):

Для меня Беларусь – хорошее место для работы. А работа – мое любимое дело. Это единственное место, где я вообще разрешаю снять со всей семье на сцене. В остальных местах я отказываюсь, дабы не навлекать на себя тень великой бабушки.

По утрам во время фестиваля в этом помещении выпадает уникальная возможность увидеть невыспавшихся звезд, без макияжа и в повседневной одежде. Первым делом с поезда артисты направляются сюда получать аккредитацию. И только потом – отсыпаться в отель.

Фотографироваться на аккредитацию обязаны даже те, кого и так узнают в лицо. И только самые статусные артисты могут позволить себе отправить с администратором готовое фото, которое потом вклеят в бэйдж. Нам этой процедуры не избежать. Представителей прессы в 2013 году аккредитуют более полутысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Секретом хорошего фото в 6 утра делится Марина Девятова: не пить, не курить, не есть мясо и никому не завидовать.

Марина Девятова, певица (Россия):

Что уж тут стыдиться: это 11-й бэйдж в моей жизни со «Славянского базара». Ничего. С возрастом, как ни странно, я становлюсь лучше.

Диктор Владимир Березин – бессменный ведущий церемонии открытия «Славянского базара» – без стилиста-парикмахера в Витебск не приезжает. А в голове – сценарий и коронная фраза, которой он 22 года подряд открывает фестиваль.

Владимир Березин, народный артист России:

Внимание! Говорит и показывает Витебск. Добрый вечер, дорогие друзья.

По традиции участие в церемонии открытия форума принял президент Александр Лукашенко. В 1995 году он настоял на том, чтобы сохранить фестиваль на белорусской земле. А сегодня «Славянский базар» вырос до масштаба мирового, встречая участников со всего мира: от Австралии до Кубы и Венесуэлы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Рожденный на витебской земле, в сердце славянского мира, наш фестиваль выступает хранителем духовного единства многомиллионной семьи славянских народов, являющихся носителями одной из самых древних и богатых культур.

Сегодня «Славянский базар» выступает одним из духовных катализаторов интеграционных процессов на всем постсоветском и шире – евразийском пространстве. В созвездии международных творческих форумов он занимает особое место и с полным правом носит титул «фестиваля фестивалей», представляя широкую панораму достижений мировой культуры.

Специальная награда – еще одна хорошая фестивальная традиция. Приза «Через искусство – к миру и взаимопониманию» удостоилась Эдита Пьеха.

Участие же в гала-концерте далось певице нелегко. Днем она подвернула ногу. Но, превозмогая боль, все-таки вышла на сцену получить награду из рук президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР:

Я так волновалась, что, не доходя до театра, подвернула ногу. Это все волнение. Да, не каждый день президент вручает награду. Спасибо огромное Александру Григорьевичу, президенту Беларуси, за такое замечательное внимание.

Долгожданный фестивальный марафон стартовал. Статус фестиваля фестивалей подтвердили на деле. Своды летнего амфитеатра в этот вечер объединили триумфаторов самых известных фестивалей: «Евровидение», «Сан-Ремо», «Новая волна».

Дима Билан, певец (Россия):

Витебск городом невест называют. Не присмотрел ли еще себе? Ко мне на сцену вышла не одна, а даже 7 или 8 барышень прекрасных. Прекрасные есть леди. Может, таких потрясений мне и хочется.

Служебный вход у летнего амфитеатра. После концерта здесь дежурят толпы фанатов. Пока артист не скроется за темными стеклами, у зрителей есть пара минут, чтобы увидеть его вблизи, а если посчастливиться, взять автограф.

Елена Ваенга терпеливо сносила не только чрезмерное внимание поклонников, но и бесконечные вопросы журналистов. В уютной обстановке отеля помирилась со скандальным критиком Соседовым и разоткровенничалась о сыне Ванечке и мыслях удочерить девочку.

Елена Ваенга, певица (Россия):

Это вообще какое-то душераздирающее чувство. Каждый раз, когда я смотрю на Ванечку, кажется, что скоро придет невеста и заберет его. Поэтому я так хочу дочку.

Мне мама вчера звонила: ходит. Смешно очень, когда я стою, а баба Надя его спрашивает где мама. Он на фотографию показывает.

А за кулисами поделилась секретом, как похудела на 10 килограммов.

Елена Ваенга, певица (Россия):

Если вы хотите похудеть, находите очень ответственного человека, лучше очень-очень близкого, и поспорьте с ним на деньги, только так, чтобы он точно у вас забрал эту сумму. Я поспорила с Русланом Сулимовским. Так вот, если вы поспорите и действительно на серьезную сумму, которая для вас будет страшна… Я не буду называть, но сумма страшная. У меня 25 августа взвешивание.

Итальянский певец Аль Бано в свои 70 в отличной форме. Много гуляет пешком. Прошелся и по витебским пешеходным улочкам, даже заглянул в Музей Шагала. Сам увлекался рисованием, но прославился как певец, обладающий голосом в 4,5 октавы. Его узнали во всем мире после победы в Сан-Ремо с песней «Феличита», что значит «счастье». В Беларуси артиста осчастливили драники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для разогрева – холодник, напомнивший испанское гаспаччо.

Аль Бано – искушенный дегустатор. Сам прекрасно готовит. У себя дома на юге Италии производит вино. И не упускает возможности попробовать кухню всех стран, где бывает.

Аль Бано, певец (Италия):

Если я в Испании, мне нравится гаспаччо, если в Тайланде – тамбьянкум. Зависит от того, где я. Я люблю пробовать все новое, узнавать разницу между странами.

Кулинарные изыски – не единственное приятное впечатление о Беларуси.

Аль Бано, певец (Италия):

В Беларуси прекрасный Президентский оркестр, я пел с ним. И в городе улицы очень большие, а новый Минск выглядит как Америка. Невероятно.

Самая радостная фестивальная новость недели. На международном конкурсе молодых исполнителей белорусский «соловей» перепел всех конкурентов. Песня «Мама» Александра Соловьева покорила и зрителей, и жюри. По итогам первого конкурсного дня он лидер: 98 баллов из 100. В благодарность – песня из репертуара председателя жюри Ларисы Долиной.

Александр Соловьев, участник XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013»:

Спасибо огромное. Я просто рад, я в восторге. Эмоции просто переполняют.

Ин-Грид тем временем разучивала славянские песни.