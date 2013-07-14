Новости Беларуси. Фестиваль православной молодежи в честь 1025-летия Крещения Руси проходит в Заславле. Праздник собрал около трех тысяч человек со всей Минской области. Среди них православные верующие, представители молодежных братств Белорусской православной церкви.

Мероприятие открылось крестным ходом вокруг Собора святых. Затем участники фестиваля совершили праздничную литургию и благодарственный молебен под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии:

Нынешний молодежный фестиваль призван к тому, чтобы наша молодежь, обращаясь к истории нашего отечества, обращая внимание на жизнь этих замечательных святых людей, вдохновлялась их примером и имела твердые духовные ориентиры по жизни.

Максим Логвинов, руководитель отдела по делам молодежи Минской епархии:

Мы надеемся, что благодаря нашему фестивалю, тоже отсюда, от наших истоков христианских, пойдет с молодежью, в их сердцах, в их делах, свет веры Христовой.

В программе мероприятия – презентация выставок, призывающих к здоровому образу жизни, экологические экспозиции. Для детей – аттракционы.

Поздравить прихожан приехали как известные эстрадные исполнители, так и исполнители духовной музыки. Зрители также увидели показательное выступление клуба исторической реконструкции и представление специального гостя – Эдварда Хилсама – иллюзиониста из Англии.

Гости фестиваля:

Это очень интересное, яркое мероприятие, тем более православное, чистое, светлое, искреннее.

Зашли, честно говоря, не ожидала, что здесь будет такое скопление людей, особенно детей, подростков.