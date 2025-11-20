С 27 ноября в кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины «Переломный момент»

«Переломный момент» – через неделю в кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины белорусского режиссера Дмитрия Сороки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фильм снят в рекордно короткие сроки – всего за 36 смен. Над созданием ленты работала полностью белорусская команда.

В отечественном кинематографе за последние 40 лет это первая спортивная драма. Сюжет строится вокруг истории юного гребца на байдарке, который преодолевает жизненные трудности на пути успеху. Картина поднимает проблемы выбора у подростков, становления личности, воспитания характера и силы воли.

Павел Адамчиков, актер фильма «Переломный момент»:

Это была очень творческая атмосфера всегда, и я получил большое наслаждение от работы. Мне было легко. Как актеру мне было очень легко. Многие вещи мы обсуждали, предлагали друг другу что-то, что-то меняли, что-то добавляли. Много импровизации было на площадке, которая, в общем-то, потом вошла в кадр.

По словам режиссера, снимать про такой легендарный для страны вид спорта – почетно. Ведь 40 % всех олимпийских медалей Беларуси в летних состязаниях завоеваны именно в гребле. Чтобы достойно выглядеть в кадре, тренировки команды начались задолго до съемок.