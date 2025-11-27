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В кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины «Переломный момент»

27 ноября 2025 07:20
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Картина о силе духа, страсти к победе и железной воле. С 27 ноября в кинотеатрах Беларуси – лента «Переломный момент», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины «Переломный момент»-2

Это история о спорте, трудностях выбора, дружбе, сомнениях, взлетах и падениях, успехах и разочарованиях. Сюжет рассказывает о 14-летнем учащемся престижной гимназии и восходящей звезде академической гребли. Подросток сталкивается с трудными испытаниями после болезненного поражения и несправедливого исключения из команды. Ему предстоит сделать выбор: сдаться или бороться за свою правоту. Над созданием фильма работала на 100 % белорусская команда: режиссер, съемочная группа, актеры. 

Напомним, фильм «Переломный момент» открывал 31-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад», по итогам которого картина удостоена специального приза Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств – «Кино без границ», а также диплома «За воспитание воли и упорства у молодежи».

# Кино

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