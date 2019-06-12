«Представим работу Малевича первый раз в Минске». Рассказываем о культурной программе II Европейских игр

«Спорт – это высокое искусство». Выставка под таким названием открылась в Минске. Экспозиция занимает 15 залов и охватывает разные направления.

Накануне главного мультиспортивного события года в белорусскую столицу привезли 21 скульптуру. Именно эти произведения искусства демонстрировались в Баку в 2015 году во время проведения I Европейских игр. Теперь увидеть их собственными глазами можно в Национальном центре современных искусств.

Олеся Иноземцева, искусствовед: Здесь представлены работы разных поколений азербайджанских скульпторов. У них у всех абсолютно разный подход к работе с материалом. И мы это можем увидеть в данной скульптуре. Кажется такой тяжёлый материал – бронза, достаточно неподатливый. Здесь представлен в виде практически воздушных линий.

Проект «Вместе мы – сила» представляет почти все виды спорта Европейских игр. Застывшие в металле скульптуры – не единственные раритеты, которые способны поразить воображение. В каждом зале – своя тематика.

Олеся Иноземцева: Здесь представлены фотографии, на которых мы можем увидеть людей того времени: от школьников из города Барановичи, которые приехали на свою первую школьную олимпиаду, до прославленных мастеров, таких, как Макаренко и Медведь – олимпийские чемпионы.

Выставка «Спорт – это высокое искусство» – международная. В ней принимают участие художники и фотографы из 11 стран, к примеру, Польши, России, Словакии, Бельгии, Великобритании, Азербайджана, Германии, Литвы. Основа коллекции – архивные снимки и киноматериалы из собрания архива кинофотофонодокументов. Одних только фотографий здесь более 500.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств: Это уникальные снимки, которые никогда, во всяком случае, после тех событий 30-ых, 40-ых, 60-ых, 70-ых, никто не публиковал.

Жителей и гостей столицы ожидает ещё один сюрприз. К масштабному мультиспортивному форуму в Национальном центре современных искусств публике также представят творения неоавангардистов.

Сергей Криштапович:

Эта выставка будет называться «Казимир Малевич и XXI век». На ней мы представим работу Казимира Малевича первый раз в Минске.

Восторг от победы и то, что остаётся за кадром больших достижений. Спорт – это высокое искусство, которое объединяет и вдохновляет.