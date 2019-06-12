Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена

Новости Беларуси. Чуть меньше месяца остаётся до открытия фестиваля «Славянский базар», половина билетов уже продана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все объекты должны быть готовы к 3 июля. Это касается не только основных концертных площадок, но и всей инфраструктуры фестивального города.

В 2019 году по словам организаторов, его улицы превратятся в открытую ярмарку. Около 17 развлекательных площадок и 10 километров торговых рядов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В этом году введен безвизовый режим обладателям билета на «Славянский базар». Мы надеемся, что это дополнительный стимул, чтобы иностранцы приехали и посетили это замечательное мероприятие.

Наталья Карчевская, заместитель министра культуры Беларуси:

Мне повезло, я была участницей первого концерта, который еще давался для строителей в 1988 году. Это был еще фестиваль польской песни. Впоследствии фестиваль польской песни переродился, вы знаете, в наш культурный бренд «Славянский базар». Конечно, с 88-го, за 31 год значительно изменился амфитеатр, инфраструктура, значительно лучше условия.